En Tlaxcala, 11.6 % de participación en consulta popular

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad tlaxcalteca fue la que mayor nivel de participación registró en el país durante el desarrollo de la consulta popular, con el 11.66 % respecto a las personas registradas en la Lista Nominal de Electores.

Pese a que el porcentaje de votación no fue suficiente para que el resultado del ejercicio fuera vinculatorio, para definir si eran juzgados o no los políticos del pasado cuyas acciones afectaron a la ciudadanía, quedó demostrado que los tlaxcaltecas muestran altos interés de participación en la vida democrática.

Tlaxcala la entidad con más alta participación durante la consulta popular, de acuerdo con los datos arrojados en los cómputos distritales por el INE. / Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Y es que el pasado 6 de junio, también alcanzó el primer lugar de votación en los comicios para renovar 795 cargos públicos, con un 65.6 %.

Tlaxcala fue de los estados que registró mayor porcentaje de votación de las 32 entidades federativas, seguida por Tabasco con un 11.26 % de participación, ambas demarcaciones se colocaron por arriba de la media nacional que fue del 7.09 %.

Según el INE, el estado 113 mil 854 personas acudieron a las mesas receptoras para emitir su opinión con respecto al cuestionamiento de la consulta, de estos más de 112 mil estuvieron a favor del enjuiciamiento de decisiones de actores políticos del pasado, mientras que mil 166 se expresaron por la negativa y 543 fueron votos nulos.

PARTIDOS CALIFICAN COMO FRACASO LA CONSULTA

A todo esto, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Noé Rodríguez Roldán, consideró como una decisión desafortunada que la implementación de la consulta popular haya sido para ver si se aplica la ley o no, al referir que cuando la ley existe y se tienen claros los fundamentos, no puede estar sujeta a un ejercicio para ver si queremos o no que se ejerza.

Destacó que utilizaron 500 millones de pesos en esa consulta, en un momento en que el país enfrenta grandes carencias y ese dinero pudo haber sido ocupado para la compra de medicamentos para niños con cáncer, o más dosis de la vacuna para combatir la pandemia.

Por su parte, Julio César González Pérez, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, refirió que la ley no debe estar en subasta, encuesta o someterse a la opinión, sino hacerse cumplir bajo los mecanismos que establecen las leyes.

