En Tlaxcala, certifican al 50 % de los policías municipales

En marzo feneció el plazo establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para lograr al 100 % la certificación de todos sus policías.

A nivel estatal, la entidad está a poco de alcanzarla, sin embargo en cuanto a los elementos de los municipios, Tlaxcala no pudo cumplir con esa recomendación y a la fecha únicamente el 50 % está certificado, informó Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).

Detalló que en ese orden de gobierno han obtenido la certificación alrededor de mil 200 policías, y que si bien tienen un pendiente de más de la mitad, significa un avance, puesto que al inicio de las administraciones habían poco más de 400 elementos en esa condición.

González Hernández aseveró que han insistido a los presidentes municipales para abarcar a todos sus elementos policiacos, pues dijo que lograr la acreditación es un esfuerzo conjunto con las autoridades de los 60 municipios.

“Se está avanzando en ese tema, pero el cumplimiento en marzo no lo vamos a alcanzar, se les ha pedido a los presidentes municipales en las Mesas de Seguridad trabajar para la certificación, y se les hace ver cuál es la situación de carácter administrativo que tienen sus policías para que hagan un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está ofreciendo todas las facilidades, sobre todo de manera gratuita para que los policías puedan ser certificados”, expresó.

El titular de la Segob destacó la importancia de lograr la certificación, pues explicó que no tenerla limita mucho la actuación de los policías municipales, pues además de que no pueden portar armas, enfrentan problemas a la hora de hacer las puestas a disposición.





Como no están certificados, tampoco están acreditados para poner a disposición a los delincuentes y, por lo tanto, la calificación que hacen los jueces es de ilegal... cuando alguno no cuenta con la certificación, inmediatamente ponen en libertad a las personas que delinquen, y por estas fallas de carácter administrativo no se puede cumplir con la aprehensión, añadió.

Indicó que son 54 municipios los que carecen de ese trámite, por lo que prácticamente todas las comunas tienen esta problemática, pues incluso puso como ejemplo un caso analizado de 55 policías, en donde 10 estaban acreditados, pero de cinco de ellos su licencia estaba vencida y los otros cinco estaban en ese proceso. “Si nosotros hacemos la estadística, entonces estamos en cero”, añadió.

CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, EL OBSTÁCULO

González Hernández mencionó que el cambio de los elementos policiales al iniciar las nuevas administraciones municipales es uno de los principales problemas para lograr la certificación.

“En su momento ya tiene un avance sustantivo en la certificación de los policías, y cuando se cambian viene nuevamente a reiniciar todo el proceso”, finalizó.

