En Tlaxcala, comienza operativo por equinoccio de primavera

Para cuidar de los visitantes a las tres zonas arqueológicas de Tlaxcala: Cacaxtla-Xochitécatl, Tizatlán y Tecoaque, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pondrá en marcha el operativo equinoccio de primavera 2022.

Cultura Este domingo 20 de marzo, recibirán la primavera con encuentro artístico

Hace apenas unos días, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunciaron la apertura de esos sitios con motivo del cambio de estación que será el 20 de marzo a las 15:33 horas.

En Tlaxcala los sitios abrirán sus puertas desde hoy y hasta el lunes 21 de marzo en los siguientes horarios: Cacaxtla-Xochitécatl, de 9:00 a 18:00 horas; Tizatlán, de 10:00 a 16:00 horas, y Tecoaque, último acceso a las 14:00 horas.

La CEPC pondrá en marcha el operativo equinoccio de primavera 2022. / Archivo | El Sol de Tlaxcala

Protección Civil informó que el operativo estará centrado en Cacaxtla, Xochitécatl, Ocotelulco, Tizatlán y Tecoaque, así como en algunas zonas eco-turísticas como Nanacamilpa, Tlaxco, Huamantla y en especial en la ciudad de Tlaxcala, debido al Beach Pro Tour Tlaxcala de Voleibol de Playa.

Comunicó que la red de protección civil municipal realizará recorridos para evitar aglomeraciones en las áreas a visitar, y establecerán rutas especiales para acceder y desalojar las zonas, así como áreas de seguridad y rutas de evacuación en caso de emergencia.

De manera adicional, indicó que serán instalados servicios provisionales como módulos de orientación e información, sanitarios, ambulancias y unidades de atención a emergencias, eso en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

LAS RECOMENDACIONES

Las recomendaciones a los visitantes son respetar las áreas cerradas al público, no subir a los edificios, muros y vestigios arqueológicos; no fumar en el interior de la zona, no tirar basura, acatar los señalamientos de circulación peatonal y vehicular, y seguir las recomendaciones del personal autorizado.

Cultura Estarán abiertas zonas arqueológicas de Tlaxcala para el equinoccio de primavera 2022

Tampoco deben ingerir bebidas alcohólicas, llevar mascotas, estupefacientes o armas de cualquier tipo y explosivos.

Además, sugirió vestir ropa suelta de colores claros y manga larga, tomar agua de manera permanente para evitar la deshidratación, comer alimentos frescos como frutas o verduras, tratar de permanecer en la sombra y en lugares frescos, usar protector solar mínimo F15 y usar lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla.

Por último, solicitó ubicar al personal de protección civil y el puesto de control en caso de tener alguna emergencia por golpe de calor y acudir de inmediato a los servicios de emergencia para su estabilización.

