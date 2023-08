En Tlaxcala hay 117 mil beneficiarios para enfermedades y pensión de adultos

En la zona rural y colonias populares de los 60 municipios de Tlaxcala donde enfermedad y pobreza van de la mano en adultos, la pensión que reciben del Gobierno de la República es utilizada para tratar enfermedades crónicas. Aunque el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es considerado como un apoyo desde 2019, da calidad de vida a las personas pensionadas y jubiladas, no les alcanza a quienes dependen solo de él, dice el encargado de la institución, Carlos Luna.

Casa del Adulto, el otro hogar de doña María

Al respecto, María del Carmen López Sánchez, originaria de La Soledad, municipio de Tequexquitla, uno de los tres municipios con más pobreza, tiene 67 años de éstos los últimos 18 con diabetes mellitus. Estoy muy agradecida con mi presidente López Obrador que nos tiende la mano, es una gran ayuda la que recibimos, el dinero es para pagar mis medicinas, externó.

El lunes pasado, después de seis meses de ausencia, regresó personal médico adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a esa población de unos 800 habitantes.

Entre los pacientes que consultó estuvo María del Carmen López. Ahí, le extendieron una receta pero no el medicamento para tratar la diabetes mellitus. Recibí consulta, pero no me dieron medicamento, me dijeron que tenía 315 miligramos por decilitro, considerado muy alto y grave, expresó.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que la diabetes en Tlaxcala es la segunda causa de muerte, después de la hipertensión.

Hoy es Día del Abuelo; aumenta población de adultos mayores

Los estados que presentan las tasas de mortalidad por diabetes mellitus más altas a nivel nacional son Tabasco y Tlaxcala con 17.55 y 15.97 por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Lo más cercano es Oriental, Puebla, Apizaco o Huamantla, cuando mi esposa se siente mal la llevo al médico, son tres consultas en una semana, casi cinco mil pesos en clínica particular, expresó Jaime García, esposo de María del Carmen López.

Dijo que para disminuir la glucosa en la sangre de su esposa compra medicamentos que cuestan mil 200 pesos una caja con 12 tabletas, pues en el Centro de Salud no hay.

El campesino, de 73 años de edad, afirmó que el recurso de la pensión que recibe cada dos meses lo divide para alimentarse y para pagar gastos de energía eléctrica, para regar sus cultivos de forraje porque no llueve desde hace 24 meses en la región del oriente de Tlaxcala. Ojalá siga este Gobierno, nos ayuda en mucho para que el ganado no se pierda pues en este lugar todo está seco, llevo cinco años con la pensión y dicen que aumentará a 100 pesos diarios para el próximo año.

EN TLAXCALA HAY MEJORÍA CON EL PROGRAMA: LUNA

En 2019, con mil 275 pesos cada dos meses se duplicó la pensión a los adultos mayores, ahora es de cuatro mil 800 pesos y concluirá el sexenio en 2024 en seis mil pesos por beneficiario, vemos una mejoría con el proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”. Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, afirmó que al quedar establecida en la Constitución Política de México se reconoce el esfuerzo de quienes son maestros y guías de nuestras vidas”.

Recordó que en el año 2000 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la política de atención a los adultos mayores, ahora se reconoce el esfuerzo de los adultos mayores a lo largo de su vida.

Tiene Tlaxcala menor pobreza: Coneval

RECIBEN PENSIÓN 117 MIL ABUELOS EN TLAXCALA

Carlos Luna precisó que con la incorporación de 651 adultos durante el mes de agosto, el padrón es de 117 mil 626 pensionados en Tlaxcala.

A propósito del Día del Abuelo que se celebra cada 28 de agosto, precisó que ahora, a partir de los 65 años cumplidos en el bimestre son candidatos a recibir la pensión.

Cada dos meses la plataforma de inscripción se abre y aclaró que para obtener este beneficio se ocupa copia del Instituto Nacional Electoral, Clave Única de Registro Poblacional, comprobante de domicilio, además, acta de nacimiento, dos números de teléfonos de contacto.

La misma documentación para registrar a un auxiliar en caso de así desearlo.

En entrevista afirmó que la pensión es un derecho para todas y todos los adultos mayores, es decir, es universal. Reiteró que cada dos meses abren la plataforma durante 15 días a fin de incorporar a todas las personas que alcanzaron la edad durante el último corte. Iniciamos en febrero, ahora, estamos en el corte de agosto y el siguiente será para el mes de octubre, enfatizó.

Amaxac ya cuenta con comité de Programas del Bienestar

PAGO DE MARCHA ES PARA LOS GASTOS FUNERARIOS

En el caso de que un adulto no pueda cobrar por cuestiones de salud, dijo que una persona registrada como auxiliar puede acudir con los servidores de la nación, quienes después de validar la documentación realizan una visita domiciliaria.

Explicó que pasa lo mismo con incorporaciones y entrega de tarjetas bancarias. Es una instrucción del presidente de México, quien ha puesto énfasis en que nadie se quede sin su apoyo económico y vamos hasta su domicilio

Blanca recuperó la vista tras cirugía de unos 15 minutos

Precisó que 91 mil adultos de los 60 municipios cuentan con su tarjeta, mientras que el resto, unos 26 mil reciben el pago en efectivo en lo que se realiza el trámite. Manifestó que cuando un beneficiario fallece, la Secretaría del Bienestar es notificada a través del Registro Nacional de Población.

Por esta razón, la dispersión de recursos se detiene, el auxiliar del derechohabiente tramita el llamado Pago de Marcha que corresponde al 50 % de un bimestre, es decir, dos mil 400 pesos que son destinados a gastos funerarios.

En el bimestre julio-agosto la Secretaría del Bienestar dispersó 564 millones 604 mil 800 pesos a 117 mil 626 beneficiarios del programa de adultos mayores en el estado de Tlaxcala.