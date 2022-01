En Tlaxcala la producción y venta de limón será baja

En Tlaxcala el precio del limón oscila entre los 40 y 60 pesos el kilogramo, pero el encarecimiento es a nivel nacional y se debe al incremento en el costo de los fertilizantes y porque el período de enero a mayo es el de menor producción del año, informó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En los mercados de Chiautempan, Tlaxcala, Zacatelco y Calpulalpan, el precio es variable, pero no sobrepasa los 60 pesos, lo cual ha propiciado que algunas familias no lo compren y ciertos comerciantes prefieran no comercializarlo.

En su página oficial, el CNA detalló que al encarecimiento se sumó el factor climático, pues los frentes fríos que se presentaron a inicios de este año dañaron la fruta en entidades de alta producción y redujo la oferta nacional de un cultivo de calidad.

Incluso, el periodo de lluvias del año pasado impactó negativamente el precio del limón, pues los productores nacionales no efectuaron el corte en el campo a tiempo, toda vez que la maduración fue tardía.

Para lograr su crecimiento, algunos agricultores se apoyaron de fertilizantes, los cuales se encuentran en un estatus inflacionario, pues de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor, la fabricación de químicos agrícolas encareció en un 27.62 %, a tasa anual en diciembre.

Algunos usos comunes que los tlaxcaltecas le dan al limón se encuentran: ingrediente en la cocina, para hacer agua fresca, darles un sabor cítrico a los tacos, tortas, ensaladas, lo mismo que para las bebidas como la cerveza y el tequila.

