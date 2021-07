En Tlaxcala, mantienen 50 % de aforo en actividades religiosas

El semáforo verde epidemiológico permite un aforo del 70 % en lugares cerrados, pero la Diócesis de Tlaxcala ha decidido no relajar las medidas y mantener la asistencia del 50 % de feligreses en actividades religiosas controladas.

Así lo dio a conocer Ranulfo Rojas Bretón, el titular de la Comisión Diocesana de Covid-19, quien precisó que han continuado con los lineamientos preventivos como si la entidad siguiera en semáforo amarillo; las cuales permanecerán hasta que las autoridades sanitarias emitan otra indicación.

Recordó que en los espacios cerrados continúan con la dotación de gel antibacterial, medición de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y mantener la sana distancia.

“Las acciones que no se pueden controlar siguen suspendidas, depende de cada criterio y del párroco la manera en que se organizarán para que, con las medidas responsables, se sumen al camino social de no bajar la guardia, ser responsables y no exponerse o exponer a la población a un contagio”, dijo.

Respecto a las oraciones emprendidas para pedir el fin de la pandemia, refirió que saben de casos que continúan con los rezos, pero no existe una medición precisa sobre si les han funcionado o no, pues eso depende de la fe.

“Algunos fieles nos han compartido que se sienten curados y protegidos con la oración, pues los acompaña la fuerza de Dios, medirlo objetivamente es complicado, en términos religiosos son experiencias comunitarias, personales y familiares”.

Rojas Bretón añadió que muchas familias han hecho oración por sus enfermos y difuntos, recurso que los ha fortalecido.

“En algunas comunidades se han implementado las horas santas y actividades de piedad, como el rosario, las cuales son realizadas en torno al cirio pascual y esto les da mucha fuerza”, aseveró.

En contraste, mencionó que algunas personas que realizan oración pueden no sentir mejoría, pero esas son experiencias personales, familiares y comunitarias que no pueden determinarse con una calificación o medición.

Finalmente, compartió que, en otros casos, la oración ha sido primordial y con resultados favorables, pues los ha sacado delante de la enfermedad, con sus respectivos cuidados y medicamentos, de ahí que los rezos son un recurso de fortaleza y fe.

La Diócesis de Tlaxcala mantiene suspendidas las actividades que implican movilidad y aglomeración de personas a pesar de estar en semáforo verde en la entidad.

