En Tlaxcala, transitan motos en total anarquía

La falta de mano dura para aplicar la Ley de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala a miles de motociclistas, ha fomentado una literal anarquía en este medio de transporte del estado.

En los últimos años, motocicletas y motonetas se han convertido en uno de los transportes favoritos para muchos tlaxcaltecas por su accesible precio de compra, rápido modo de manejar y ahorro de combustible.

Sin embargo, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud revelan que al año mueren alrededor de 1.2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años por hechos de tránsito en el mundo. El 23 % de esta cifra se concentra en percances de motocicleta.

Las faltas al reglamento vial, respecto a motocicletas, se pagan con tres UMA, que asciende a 288.66 pesos, además de remitir la unidad al corralón / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 Tlaxcala registró un total de dos mil 203 percances en sus 60 municipios, cuyo saldo de personas sin vida fue de 56 y 488 resultaron lesionadas.

Los tipos de accidente reportados en ese entonces arrojan que la mayoría fue por colisión de vehículos con mil 375 percances, seguido de 143 accidentes de motocicleta, 91 colisión con peatones y otras causas 302, aunque en el 2021 hubo una tendencia al alza.

No portar cascos de seguridad, licencias o placas de circulación son las principales violaciones a los lineamientos / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Además, un análisis de accidentes ocurridos en vialidades urbanas de Tlaxcala señalan a la carretera Tlaxcala-Apizaco como la de mayor incidencia por ser la artería que conecta la zona centro con el norte, sur, oriente y poniente del estado.

MOTORISTAS NO RESPETAN REGLAMENTO: SSC

Para saber si el conductor de un vehículo o motocicleta respeta el reglamento de tránsito no se necesita de un gran estudio, solo basta con observar carreteras concurridas o calles de municipios conurbados para detectar diversas faltas a esta ley de Tlaxcala.

No obstante, el departamento de Vialidad y Caminos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que los motoristas sí violan los lineamientos de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado.

Aunque no tienen cifras o estadísticas precisas, por abocarse más a temas de seguridad, la dependencia estatal comentó que no portar cascos de seguridad, licencias o placas de circulación son las principales violaciones a los lineamientos.

No solo eso, que una motocicleta sea tripulada por más de los ocupantes permitidos, que en calles y carreteras circulen a exceso de velocidad o bajo el influjo del alcohol igual son otras causas de infracción.

Por su parte, la ahora Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) señaló que las faltas al reglamento vial, respecto a motocicletas, se pagan con tres UMA, que asciende a 288.66 pesos, además de remitir la unidad al corralón.

Agregó que aplicar el reglamento de tránsito, además de proceder con infracciones, corresponde al departamento de Vialidad de la Policía Estatal, aunque también están facultadas las corporaciones de los 60 municipios.

NO HAY CAPACITACIÓN PARA USAR MOTOS: SMyT

En Tlaxcala no existe un curso teórico-práctico para expedir licencias de manejo a conductores de vehículos privados, es decir: para automóviles y motocicletas.

Luz María Vázquez Ávila, titular de la SMyT, reconoció que personas de 18 años en adelante pueden solicitar una licencia, aunque carezcan de una experiencia en el volante.

No obstante, para el transporte público sí aplican exámenes para capacitar a los operadores, además de que solicitan una carta de antecedentes no penales, de lo contrario no reciben su licencia de manejo.

En entrevista, la funcionaria estatal admitió que en Tlaxcala las motocicletas son los vehículos con mayor incidencia de hechos viales, pues dijo que no cumplen con la capacidad y normas de seguridad.

En 2019 Tlaxcala registró un total de dos mil 203 percances relacionados con motos en sus 60 municipios, según datos del Inegi / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Empero, también se deslindó de la “anarquía” que existe entre conductores de motos y sostuvo que es la Policía de Vialidad del estado y los municipios quienes deben regular este medio de transporte.

Eso sí, aseguró que todos los conductores de un vehículo, desde el momento en que lo tienen, deben conocer sus obligaciones y responsabilidades, no solo para tener una licencia o placas, sino para manejarla.

Indicó que a diario y en los ocho módulos de la SMyT expiden de 20 a 30 licencias de motocicleta, entre nuevas y reposiciones. De hecho, de enero a la fecha tienen registro de 14 mil licencias entregadas, incluyendo de automóviles.

2,203 PERCANCES en Tlaxcala registró el Inegi, cuyo saldo de personas sin vida fue de 56 y 488 que resultaron lesionadas.

En otros estados y países, principalmente zonas turísticas, las motos son un importante medio de transporte y por ello las autoridades le ponen mayor atención a su operación.

