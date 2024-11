En Tlaxcala, vivirá el PAN mejores tiempos: Ángelo Gutiérrez, nuevo líder estatal

Tras asegurar que vienen mejores tiempos para el Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, Ángelo Gutiérrez Hernández asumió el cargo como dirigente del Comité Directivo Estatal. Ahí, aprovechó para anunciar que será el próximo siete de diciembre cuando los panistas reciban a la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero, para llevar a cabo el acto protocolario frente la militancia y la sociedad.

Luego de que la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional le confirmó su designación, Gutiérrez Hernández, con 28 años de militancia en Acción Nacional, reconoció que si bien el albiazul no vive sus mejores momentos, aseguró estar listo para destinar toda su capacidad, empeño, trabajo y esfuerzo para hacer del PAN la mejor opción para nuestra gente.

Recordó que, tal como enseñó un gran hombre de partido, don Manuel Gómez Morín, Acción Nacional no es obra de un día ni de un hombre, sino que es una tarea histórica en la que hay que luchar por el bien común, no por intereses personales.

El también Consejero Nacional enfatizó que Acción Nacional ha sido, desde su fundación, un pilar fundamental en la construcción de un México más libre, más justo y más humano; por ello, resaltó que “es nuestra responsabilidad, como panistas, mantener viva esa llama de esperanza y lucha que inspira a millones de ciudadanos en todo el país”.

Apuntó que en estos tiempos, cuando los valores democráticos y las libertades están en riesgo por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, los panistas debemos recordar quiénes somos y lo que representamos. “Somos el partido de la honestidad, de la justicia, de la igualdad de oportunidades y del respeto a la dignidad de todas las personas; tenemos claro que no podemos cambiar el pasado, pero sí construir un mejor futuro, como nos enseñó don Luis H. Álvarez”, sostuvo.

Mi compromiso es el que he tenido durante estos 28 años de militancia, aquí nací desde los 14 años, aquí he crecido y aquí me voy a morir. Sabemos de las circunstancias que hoy a nivel nacional está viviendo nuestro partido, más tranquilas aquí en Tlaxcala, por el trabajo que se ha venido realizando, sin embargo, vamos a reforzarlo para que nuestro partido sea una opción viable y, sobre todo, poner en agenda pública temas tan prioritarios para Acción Nacional como el derecho a la vida, el tema de seguridad social para que nuestros policías puedan acceder a la seguridad social como Infonavit e IMSS, que tengan mayores garantías y derechos para que puedan sentirse seguros al estar cuidándonos, resaltó el exdiputado local.

Al asumir formalmente el cargo, Gutiérrez Hernández hizo un llamado a todas y todos los miembros del PAN, a todas las voces, para trabajar en unidad, sin simulaciones, porque -dijo- es momento de estar juntos; la unidad no significa uniformidad, sino la capacidad de escuchar y sumar, de trabajar con respeto y con el firme propósito de construir un PAN más fuerte y más cercano a la gente.

“Nuestra meta es clara: ser una oposición responsable, firme y constructiva, pero también ser la opción que la ciudadanía anhela para un mejor futuro. Tlaxcala merece un PAN que sea un referente de buen gobierno, de políticas públicas eficientes y de compromiso social, porque en el PAN, como nos dijo don Carlos Castillo Peraza, se lucha por el poder, pero no a cualquier costo”, expresó.

“Los invito a todos, a que se suban a este barco que ya zarpó, esta embarcación de trabajo, en el que hay apertura para todos, en el que respetemos a las instancias en donde se pueden dirimir las diferencias, pero entre todos, como yo ya lo estoy haciendo, nos enfoquemos a la consolidación del partido y a construir los mejores años de Acción Nacional en Tlaxcala”.

Ángelo Gutiérrez Hernández, dirigente del Comité Directivo Estatal

De cara a los comicios de 2027, Ángelo Gutiérrez adelantó que serán un partido de puertas abiertas, pero sobre todo, un partido humilde, cercano al ciudadano y a sus necesidades, porque el PAN les pertenece a todos ellos y a cada uno de los tlaxcaltecas.

Abundó que las puertas también están abiertas para todo aquel liderazgo que tenga como principal objetivo el bien común, el bien de Tlaxcala que, desde luego, sea una persona íntegra, que su experiencia y trayectoria sea en beneficio de los tlaxcaltecas. “Nosotros estaremos dando los primeros pasos para la construcción de una alianza, en la que el único que no está invitado es Morena; sin embargo, todos los demás partidos tendremos la apertura para construir con ellos un programa de trabajo en beneficio de los tlaxcaltecas”, apuntó.

En un mensaje a su militancia, resaltó que a cada militante, a cada simpatizante, “les digo: no están solos. Juntos, con valor y con fe en nuestros principios, enfrentaremos los desafíos que se nos presenten. Nuestro trabajo no termina aquí, apenas comienza. Hoy comienza una nueva etapa para Acción Nacional en Tlaxcala, y la escribiremos juntos. ¡Por un Tlaxcala más libre, más justo y más próspero!”, concluyó.

28 años de militancia tiene Ángelo Gutiérrez Hernández en el PAN.