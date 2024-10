Encabeza Alfonso Sánchez nueva asociación de alcaldes, integrada de inicio por 45 municipios

Con la participación de 45 de los 59 alcaldes y un Concejo, este 16 de octubre surgió la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala (AAMTLAX), presidida por el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García.

Tras rendir protesta ante la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien atestiguó la instalación de la Junta Directiva, señaló que esta asociación surge de la necesidad de los municipios de trabajar de forma conjunta y, de manera inicial, se concentrará en atender temas de seguridad, recolección de basura, tratamiento de los residuos y gestión ante los gobiernos federal y estatal.

Apuntó que la junta directiva de la AAMTLAX está integrada por los alcaldes de Tlaxco, Diana Torrejón; Benjamín Atonal Conde, de Totolac; Idelfonso Carro, de Panotla; José Manuel Jiménez del Razo, de Calpulalpan; Héctor Prisco, de Muñoz de Domingo Arenas y David Vega Terrazas, de Yauhquemehcan.

Sánchez García confió en que en breve se puedan sumar los 15 alcaldes restantes, debido a que no ha existido una negativa para participar en este colegiado, además de que el no pertenecer a la asociación no será motivo de alguna medida de apremio.

El presidente municipal de Tlaxcala negó que la conformación de esta asociación sea un trampolín político para futuras aspiraciones y aseguró que su único fin es atender las necesidades comunes de los municipios. “El día de hoy estamos sembrando un precedente, con un grupo plural, sin colores ni partidos, que fortalece la unidad de nuestro estado, reconociendo la importancia de todos para posicionar a Tlaxcala dentro de una de las regiones más competitivas del país”, destacó.

Refirió que los 20 presidentes municipales electos por las siglas de Morena se integraron a esta asociación, los 25 restantes son de diferentes fuerzas políticas, quienes se coordinarán para establecer esquemas de gestión que atraigan el bienestar para sus demarcaciones.

Ediles tlaxcaltecas se reunieron para conformar la Asociación de Autoridades Municipales de Tlaxcala AAMTLA. Mizpah Zamora / El Sol de Tlaxcala

Comentó que en una próxima reunión estarán definiendo a un secretario técnico y otras comisiones que estarán integradas por los mismos alcaldes y que corresponderán a su perfil profesional.

Tras rendir protesta como presidente de la AAMTLAX, Alfonso Sánchez García afirmó que la intención es generar un grupo fortalecido de alcaldes que puedan acceder a apoyos de los gobiernos federal y estatal.

Aunque explicó que fue impulsor de la iniciativa, comentó que hay antecedentes de este tipo de organizaciones en diferentes puntos del país.





LAS ACCIONES

Entre las principales acciones acordadas destacó la implementación de comisiones de seguridad para mejorar la respuesta inmediata a emergencias, optimizar el uso de recursos, el diagnóstico y evaluación de programas estatales y federales, mayor atracción de inversión pública y colaborar con dependencias estatales en proyectos ambientales que requieran apoyo federal.

También se trabajará en la profesionalización de los servidores públicos y la actualización de normativas municipales para mejorar la gestión y toma de decisiones a nivel local.