Encuestadora Mitofsky da mayoría a Cuéllar, a seis meses de elección

A dos días de haber sido elegida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como Coordinadora de la Defensa de la 4T en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros se mantiene a la cabeza de las encuestas que periódicamente son levantadas.

Con base en la más reciente medición de la empresa Consulta Mitofsky, dada a conocer este miércoles, los resultados muestran que la exdelegada de Programas de Desarrollo es la mejor posicionada.

De acuedo a la lámina de Preferencia Electoral en el Estado de Tlaxcala, en la intención de voto para elegir al próximo gobernador o gobernadora, los números favorecen a Morena con 36.7 % de las menciones, seguido por el PRI con el 12.6 % y el PAN con el 8.8 %.

Con respecto a los resultados por posibles candidatos a la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros claramente presenta la mayor preferencia entre los ciudadanos en general con el 44.1 % de los encuestados, y aún más, alcanzó el 55.2 % cuando se consultó solo a militantes o simpatizantes morenistas.

Dichos números refuerzan los resultados de la encuesta practicada por la dirigencia nacional de Morena, lo que dio pauta al líder nacional, Mario Delgado, para declararla ganadora y levantarle la mano el pasado 14 de diciembre.

Debido a que esta encuesta cerró el lunes, en vísperas de la declaración de la ganadora del proceso interno de Morena, Mitofsky planteó escenarios con respecto a la coalición “Unidos por Tlaxcala” que conforman el PRI, el PAN, el PRD, el PAC y el PS.

En ese tenor, Lorena Cuéllar logró el 46.8 % de la intención del voto contra el 27.8 % de la Gran Alianza.

El estudio de opinión presentado fue aplicado a mil 200 personas mayores de 18 años residentes en el estado de Tlaxcala, tomando en cuenta de manera aleatoria en 120 secciones electorales y en cada sección eligiendo dos manzanas. El margen de error no sobrepasa el 3.8 % en el caso de los resultados totales.

ENCUESTA

Dichos números refuerzan los resultados de la encuesta practicada por la dirigencia nacional de Morena.

Metodología

METODOLOGÍA MITOFSKY está apegada al anexo 3 del capítulo VII del Reglamento de Elecciones aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo General, celebrada el 07 de septiembre de 2016, donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece los lineamientos y criterios generales de carácter científico para quienes ordenen, realicen y/o publiquen encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección:

OBJETIVO DEL ESTUDIO. Conocer la opinión ciudadana sobre las preferencias políticas en el Estado de Tlaxcala, al momento de la aplicación de la encuesta.

MARCO MUESTRAL. Listado de secciones electorales en el Estado de Tlaxcala y los resultados en la elección federal en 2018

DISEÑO MUESTRAL. Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) 120 secciones electorales en el estado de Tlaxcala y en cada sección se seleccionaron 2 manzanas (o grupo de viviendas en caso de áreas rurales); en cada una de las manzanas 5 viviendas y en cada vivienda un mexicano mayor de edad con credencial para votar vigente.

TAMAÑO DE MUESTRA. 1,200 ciudadanos mayores de 18 años residentes en el Estado de Tlaxcala

POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO. Ciudadanos mayores de 18 años residentes en el Estado de Tlaxcala.

Estos resultados “sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales o la tendencia de la votación, así como las preferencias sobre consultas populares, de esa población en las fechas específicas del levantamiento de los datos o, en el caso de las encuestas de salida, el día de la jornada electoral”.

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo con cuatro variables demográficas (población, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público; además de las últimas votaciones disponibles proporcionadas por los organismos oficiales en el país

CALIDAD DE LA ESTIMACIÓN GENERAL. Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en las estimaciones generales al menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa +/-3.8% puntos porcentuales en el caso de los resultados totales.

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. A esos se les conoce como “errores no muestrales”

RECUENCIA DE NO RESPUESTA A LA PREGUNTA ELECTORAL. No contestan su preferencia electoral por no querer o porque aun no saben por quien votar: 11.6%

No piensa votar por ninguna de las opciones (incluye “Anulará su votó” y “No votará”): 17.2%

General 28.8%

FECHAS DE LEVANTAMIENTO. Del 12 al 14 de Diciembre de 2020

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. El estudio fue llevado a cabo en viviendas particulares a través de entrevistas “cara a cara” utilizando como herramienta de recolección de datos un cuestionario, previamente estructurado mismo que es aplicado por personal calificado para esa labor (el cuestionario no es de auto-llenado).

PREGUNTA ELECTORAL. Sí el día de hoy fuera la elección para Gobernador del estado, ¿por cuál partido votaría usted?

FORMA DE PROCESAMIENTO. Los cuestionarios son capturados y se genera una base de datos en formato SPSS; esa base pasa primero filtros de congruencia interna de cada registro para identificar atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de expansión por no-respuesta (a nivel sección), y postestratificación en 3 variables: Sexo, Edad y Escolaridad.

ESTIMADORES E INTERVALOS DE CONFIANZA. Cuando se presentan intervalos de confianza se indica en el reporte el nivel de confianza del que se trata y en su cálculo se toma en consideración la varianza del estimador para la variable a la que se construye el intervalo.

SOFTWARE UTILIZADO. El software utilizado para el procesamiento de la información es Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

