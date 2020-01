Energía solar es una realidad en Tlaxcala

El aprovechamiento de energía solar en Tlaxcala es una innovación al finalizar la década lo que, para las familias, representa un ahorro de hasta el 90 % en combustibles.

De hecho, la firma italiana Enel Green Power, que ingresó a México en 2008 e instaló en Tlaxcala la Central de Energía Solar en Hueyotlipan y Tlaxco, produce un 22 % del consumo total nacional.

No solo eso, el proyecto contribuirá al mejoramiento del ambiente, pues en un año se dejarán de emitir 350 mil toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

A unas semanas de entrar en operación este corredor de captación de energía renovable, se proyecta una capacidad de 220 megawatts (MW).

Así, al concluir Magdalena II, la firma ya tiene una capacidad gestionada de dos mil 300 MW en México, de los cuales 977 MW provienen de centrales eólicas, mil 308 MW de energía solar y 53 MW de hidroeléctrica.

A causa del cambio climático, la utilización de energía solar, eólica e hidroeléctrica es el presente y futuro para la sobrevivencia de las nuevas generaciones del planeta.

Paolo Romanacci, director de Enel Creen Power para México y América Latina, precisó que de los 40 países donde tienen presencia, México genera el 50 % de la energía renovable. "El futuro será de las energías renovables y su crecimiento será imparable, la fuerza del mar es otra opción, viene Magdalena III", afirmó en noviembre pasado cuando visitó Tlaxcala.

CORREDOR SOLAR EN TECHALOTE

Hasta noviembre de 2018, las tierras de los campesinos en San Antonio Techalote, municipio de Hueyotlipan, y una parte de Tlaxco, eran dedicadas al cultivo de maíz, trigo y cebada.

La seguridad privada CUE disminuyó el robo de cobre, principal conductor de la electricidad renovable en Hueyotlipan y Tlaxco /Tomás Baños

En zonas áridas y sin bosque de esa región, los hombres del campo tenían bajos rendimientos de semillas y la sequía era una constante.

Sin embargo, con el anuncio de la instalación de la empresa solar, unas 750 hectáreas fueron adquiridas para este proyecto y las vidas de estos hombres cambiaron con la indemnización de sus ejidos.

Así, durante 365 días, de 2018 a 2019, 900 empleados laboraron en la instalación de 550,000 páneles bifaciales y colectores subterráneos de cobre, por donde es coducida la electricidad.

Hoy, en lo que se llama Magdalena II, se tienen cinco puntos estrechos uno del otro, para generar energía, transformarla y enviarla a las torres de la Comisión Federal de Electricidad. La energía solar será para compradores privados del Mercado Eléctrico Mayorista.

LA SEGURIDAD

Tlaxcalteca 100 %, CUE es la empresa de seguridad privada que se encarga de custodiar los páneles solares, estructuras, cable de cobre, herramientas y combustible.

Durante un año, 22 elementos vigilaron noche y día, con recorridos permanentes, una extensión de 750 hectáreas.

"La gente se robaba el cobre, herramientas y combustible, pero se corrigió la vigilancia con los recorridos a pie y en patrullas", explicó Cuauhtémoc Castilla, representante de la firma.

Dijo que al concluir la instalación de los páneles bifaciales en Magdalena II, solicitará a la empresa Enel Green Power que mantenga los empleos.

APOSTAMOS A LA COBIJA DE LOS POBRES: SÁNCHEZ

Por sus bajos precios para adquirir calentadores solares, desde el año pasado, encaminamos el proyecto al ahorro de la economía familiar a base de energía renovable, es decir, la solar, el abrigo de los pobres, indicó Jorge Sánchez Jasso, alcalde de Huamantla.

Destacó que a las familias no solo se les garantiza un ahorro de hasta el 90 % en combustibles, sino que el uso de la electricidad contribuirá a preservar el ambiente y aminorar los efectos climáticos.

Sin embargo, comentó que aunque resulta más barata esta energía, apenas el uno por ciento de los hogares de Huamantla dispone de ella.

Eso sí, afirmó que en este municipio de los más habitados en Tlaxcala, alrededor de mil 500 familias tienen calentadores solares para uso sanitario.

Además, estimó que para 2021, año en que concluya su mandato, los programas de subsidio al 50 % y 100 %, incluirán a otras mil familias huamantlecas de escasos recursos económicos.

Texoloc es el municipio que, desde hace cinco años, más ha invertido en equipos que generan energía renovable. En ese lugar, de unos seis mil habitantes, cada jefa de familia dispone de un calentador solar subsidiado por el gobierno municipal.

900 Empleados laboraron durante un año en la instalación de páneles.

750 Hectáreas fueron adquiridas para este proyecto de energía solar.

PROYECCIÓN

Para los próximos 30 años, se proyecta generar energía para suministrar a unos 450 mil hogares, es decir, alrededor de un millón 300 mil personas.

