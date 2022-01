Enfrenta Tlaxcala la cuarta ola Covid

El evidente incremento en el número de contagios revelan que Tlaxcala enfrenta ya la cuarta ola de Covid-19; sin embargo, al existir un correcto manejo de la pandemia, la entidad permanecerá en el color verde del semáforo epidemiológico.

Es un repunte esperado y anunciado por la Secretaría de Salud del estado y que en la entidad oficialmente llegó el pasado 31 de diciembre con la existencia en Tlaxcala de los primeros casos de Ómicron, la nueva cepa de esa enfermedad, que si bien no es tan letal, tiene un nivel de propagación mayor.

Diciembre fue para la entidad un periodo que tuvo un promedio de entre cuatro y seis casos positivos en 24 horas, pero en enero las cifras comenzaron a tener un ligero incremento y, a partir del día seis, las cifras superaron las dos decenas.

Empero, el pasado viernes, la Sesa reportó la existencia de 38 casos, la cifra más alta registrada desde hace más de dos meses cuando el país y el estado enfrentaban la tercera ola, y los números podrían seguir en esa tendencia.

Las autoridades estatales y federales esperaban la llegada de esta cuarta ola a finales de diciembre y principios de enero, esto como resultado de las reuniones y festividades decembrinas, por lo que el llamado del gobierno estatal es no relajar las medidas sanitarias como el uso permanente de cubrebocas y lavado de manos de manera constante, a fin de mermar los contagios del virus entre la población

CIUDADANOS DESOBEDECEN

Recientemente, el gobierno estatal emitió nuevos lineamientos para contener en Tlaxcala los contagios por Covid-19, pero todavía hay personas y hasta autoridades que insisten en desobedecerlos, a pesar de que se trata de un decreto oficial.

Pese a que están prohibidos, en algunos municipios fueron organizados eventos con motivo de Día de Reyes y en otras comunas algunos bailes populares, y hay antros y centros nocturnos que no han cerrado del todo sus puertas.

No todos los comercios cierran a la hora indicada, no respetan el aforo establecido, permiten el ingreso a menores de cinco años de edad y no verifican que sean respetadas las medidas sanitarias básicas como la toma de temperatura y aplicación en las manos de alcohol gel.

Además, hay personas que se resisten a ser vacunadas y pese a las diversas campañas implementadas, en Tlaxcala existe un rezago del 12 % en todos los grupos autorizados para recibirla.

Para proteger a la población, la administración estatal determinó que era obligatorio mostrar el certificado de vacunación como pase de ingreso en prácticamente todos los sitios y eventos públicos del estado, pero el lineamiento ha dividido opiniones y hasta ha causado encono entre algunas personas.

DOS SEMANAS EN VERDE

El pasado viernes, la Secretaría de Salud federal determinó que Tlaxcala permanecerá dos semanas más en el verde del semáforo epidemiológico de Covid-19 (del 10 al 23 de enero).

Al actualizar el Semáforo Epidemiológico Covid-19, el gobierno de la República señaló que la entidad tlaxcalteca continuará en esa coloración debido a la baja ocupación hospitalaria de pacientes contagiados de Covid-19, al igual que otras 18 entidades del país.





12 por ciento es el rezago de vacunación en todos los grupos autorizados para recibir la dosis contra Covid-19.





38 casos positivos de Covid-19 registró la Sesa el pasado viernes, la cifra más alta registrada desde hace más de dos meses.

