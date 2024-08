Entérate | Abren de manera intermitente carreteras bloqueadas desde hace 48 horas por ejidatarios

Después de 48 horas de bloqueo permanente, ejidatarios que mantienen cerradas las carreteras México-Veracruz, Calpulalpan-Tlaxcala, Arco Norte y Tlaxco-Tejocotal, acordaron liberar el tránsito vehicular por lapsos de dos horas; sin embargo, la movilización se mantiene.

En la comunidad de Santa María Texcalac, municipio de Apizaco, desbloquearon en forma intermitente el libramiento carretero para que transportistas que tenían dos días varados, sigan su camino.

En la comunidad de Santa María Texcalac, municipio de Apizaco, desbloquearon en forma intermitente el libramiento. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Al mismo tiempo, fueron abiertas -por lapsos de dos horas- al paso vehicular la carretera México-Veracruz en la región de Calpulalpan, Arco Norte y Tlaxco-Tejocotal en las colindancias con Hidalgo y Puebla, vías de tránsito en las que se han generado kilometricas filas de vehículos.

A las 11:30 horas los ejidatarios advirtieron que no se moverán hasta que firmen un acuerdo ante autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mientras tanto, unos mil transportistas provenientes de diferentes entidades del centro-norte de la República Mexicana y que tienen como destino llevar sus cargamentos hacia el sur de México, siguieron su camino.

Pedro Portillo, asesor de los campesinos en el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, expresó que la construcción de autopistas y libramientos traen beneficios a los pueblos pues activan su economía y bienestar, pero siempre y cuando a los campesinos se les pague la tierra que les fue expropiada para estos proyectos.

Quienes viajaban desde Huamantla hasta Apizaco y Tlaxcala utilizaron el libramiento del Corredor Industrial Xicohténcatl. Tomás Baños / El Sol de Tlaxcala

Incluso, aclaró que “esto es de aguante y no abriremos las carreteras hasta que tengamos diálogo con el gobierno Federal, no se han acercado con nosotros”.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, advirtió en la conferencia matutina de este miércoles que con bloqueos no se resolverá este problema, incluso, lamentó que los hombres del campo se dejen llevar por un abogado que busca hacerse millonario con la este litigio.

Mientras tanto, trabajadores del volante denunciaron que mientras descansan, han sufrido robos a sus pertenencias pues no hay seguridad durante la noche. Asimismo, dijeron que tienen que caminar varios kilómetros en busca alimentos sólidos y no se han aseado durante tres días y dos noches, por lo que pidieron a los ejidatarios su comprensión ya que enfrentan pérdidas millonarias por no moverse.

ALTERNATIVAS PARA LOS AUTOMOVILISTAS

Tras el bloqueo en el que estuvieron implicados más de cinco mil transportistas -de acuerdo con la Guardia Nacional- desde el pasado martes, los de carga más ligera lograron salir por brechas de caminos saca cosecha y carreteras ramales en las inmediaciones de Apizaco, Tzompantepec, Xaloztoc y Yauhquemehcan.

Quienes viajaban desde Huamantla hasta Apizaco y Tlaxcala utilizaron el libramiento del Corredor Industrial Xicohténcatl, es decir, la carretera Huamantla-Tlaxco.

Esta mañana el transporte de carga con doble eje estaba sitiado desde la entrada de Tzompantepec hasta el acceso a Apizaco por el libramiento.

Elementos de la Guardia Nacional dieron el paso a los transportistas a fin de que ingresaran a San Andrés Ahuashuatepec y de ahí, encontrarse con la carretera Apizaco- Huamantla a la altura de Xaloztoc para llegar a su destino.