Entérate | Estacionamientos de la Capital amplían horario para comodidad de visitantes

Propietarios de 10 estacionamientos que operan en el Centro Histórico de Tlaxcala aceptaron ampliar sus horarios hasta las 01:00 y 02:30 de la mañana, como parte de la estrategia por atraer turismo y brindar una mejor atención a quienes acuden a restaurantes y bares de la zona. Policiaca Dos jóvenes muertos deja impactante accidente sobre el Libramiento Tlaxcala, a la altura de Chiautempan

Gracias al trabajo conjunto entre el sector de servicios turísticos y el Ayuntamiento de Tlaxcala, encabezado por el alcalde Jorge Corichi, los propietarios de 10 estacionamientos acordaron modificar sus horarios de servicio, que serán de domingo a jueves de 8:00 a 01:00 horas y viernes y sábados de 8:00 a 02:30 horas.

Los detalles:➡️[Actualización] Mueren dos jóvenes en impactante accidente

La ampliación de los horarios incluirá a los siguientes estacionamientos ubicados en el Centro Histórico de la ciudad capital: Estacionamiento Eclipse - Porfirio Díaz No 3, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento El Paso –Porfirio Díaz No 9, Tlaxcala. Centro.

Propietarios de 10 estacionamientos que operan en el Centro Histórico de Tlaxcala aceptaron ampliar sus horarios hasta las 01:00 y 02:30 de la mañana. Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Estacionamiento Don Porfirio - Porfirio Díaz No 16, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento El Patio – Xicohténcatl No 7, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento Horte – Av. Independencia No 15, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento Público – Av. Juárez No 39, Tlaxcala, Centro.

Continúa leyendo:➡️Fallece la joven que resultó herida de gravedad en accidente del Periférico

Propietarios de 10 estacionamientos que operan en el Centro Histórico de Tlaxcala aceptaron ampliar sus horarios hasta las 01:00 y 02:30 de la mañana. Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Estacionamiento Hotel San Francisco – Guerrero No 13, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento Benito Juárez – Av. Juárez No 7, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento San Nicolás - Guridi y Alcocer No 37, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento Niagara - Av. Morelos No 10, Tlaxcala, Centro; Estacionamiento Montejo - Av. Juárez No 12, Tlaxcala, Centro.

Propietarios de 10 estacionamientos que operan en el Centro Histórico de Tlaxcala aceptaron ampliar sus horarios hasta las 01:00 y 02:30 de la mañana. Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

De esta forma, el Ayuntamiento de Tlaxcala continúa con la promoción de la oferta turística de la ciudad, brindando mejores servicios para los visitantes, en conjunto con el sector comercial y de servicios.

Te puede interesar:⬇️