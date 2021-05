Entérate. Activistas marcharán por el respeto y trato digno hacia las mascotas

Asociaciones Civiles convocaron a una marcha para defender los derechos inherentes de los animales domésticos como gatos y perros, que en un principio son adquiridos como mascotas, pero después son maltratados y abandonados en la vía pública.

Local Garantiza Lorena Cuéllar los derechos de los animales

La caravana tendrá lugar este viernes a las 16:00 horas y saldrá donde anteriormente se ubicaba el asta bandera, a un lado de la Plaza Vértice y recorrerá las principales calles y avenidas de la capital.

Municipios Vacunan a mascotas en 7 comunidades, en la capital

De acuerdo a la publicación que circula en redes sociales, el evento es sin ánimo de lucro y sin tintes o trasfondo político, pues su única intención es exigir el cuidado de las mascotas y que la gente genere conciencia en torno a ello.

La marcha puede ser en compañía de animales, la única condicionante es que la gente porte cubrebocas, pues a pesar de que el semáforo epidemiológico nacional ubica a Tlaxcala en verde, los organizadores pidieron no relajar las medidas sanitarias.

HAY LEY EN LA MATERIA

Cabe señalar que en Tlaxcala se encuentra vigente la Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual entró en vigor desde el pasado 28 de mayo de 2020 y tiene como finalidad garantizar el buen trato y manutención de las mascotas.

Local Tlaxcala cuenta con “hospital de plantas”

El ordenamiento también busca regular las actividades relacionadas con los animales de compañía y atacar la problemática relacionada con el constante aumento de perros y gatos que son abandonados en vías y áreas públicas.

Además, los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar campañas para censar animales domésticos y silvestres que se encuentren en su jurisdicción y que están protegidos por las leyes en la materia.

Las comunas también están obligadas a realizar un censo que incluya información básica del animal, especie, raza, sexo, edad, si está esterilizado o no, así como el estado de salud, para posteriormente establecer programas para que los propietarios los registren y cuenten con una constancia que los acredite como sus propietarios.

Well this is cool. After all that fuss about the fluorescent platypuses I checked out a couple of dead local beasts with my UV lamp. Eastern barred bandicoots glow pink under UV but sugar gliders do not. (My crappy phone camera does not do justice...) pic.twitter.com/49wlwY5DWm — TMT (@t_mcachan) November 22, 2020

EL DATO:

En Tlaxcala se encuentra vigente la Ley de Protección y Bienestar Animal

TE RECOMENAMOS

Municipios Existen en Atltzayanca cuevas con petroglifos

Círculos ¡Que elegancia la de Francia! Lanzan los primeros tenis para perros

Local Distribuirán Reglamento de Protección Animal a comunas