Entre fallas técnicas inició pre registro a la educación media superior; estará vigente hasta el 21 de junio

Con diversas fallas en la plataforma, que fue desde no poder capturar la totalidad de datos de los aspirantes, del padre o tutor o no recibir la pre ficha al correo registrado, entre otros, este lunes 8 de abril la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) comenzó el pre registro de ingreso a los diversos subsistemas de educación media superior, espacio que permanecerá abierto para realizar el trámite hasta el 21 de junio

De acuerdo a la falla registrada, los aspirantes deberán ser pacientes en caso de marcarles error y seguir intentando, pero si marca “alumno ya registrado” deberá tomar en cuenta que posiblemente ya esté dado de alta en otro subsistema o plantel, de ahí que no podrá realizar el trámite.

Sin embargo, de haber concluido con éxito el registro y no aparecer la pre ficha o no haberse enviado al correo registrado, deberán revisar que éste fue correcto, además de que tendrá que buscarlo en la bandeja de entrada o en correo no deseado para descartar que se encuentre ahí.

De igual forma, si tiene la opción de recuperar la ficha porque no llegó al correo, debe hacerlo, pues de lo contrario deberá acudir al área de informática de la Sepe y solicitar ahí una copia de la pre ficha.

Según la convocatoria, para realizar el registro el interesado deberá tener a la mano la Clave Única de Registro de Población del estudiante y del padre, madre o tutor, así como un correo al cual le será remitido el documento y llenar el formulario con datos personales del aspirante y su familiar.

Finalmente, para acceder al formulario los aspirantes a ingresar a educación media superior deberán entrar a la página www.septlaxcala.gob.mx donde encontrarán la convocatoria y, al darle click, los llevará directamente a la sección para capturar los datos.

Una vez concluido el registro, en la emisión de la ficha estarán plasmadas las fechas en que el aspirante debe acudir al plantel de su elección para realizar el trámite respectivo para cada subsistema.