Entrega Gobernadora el Complejo de Salud ubicado en Tepetomatitlán, Apetatitlán

Con un emotivo mensaje en el que fue destacado el beneficio a la salud de miles de tlaxcaltecas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, que iniciará operaciones a partir de enero del próximo año.

Acompañada del secretario de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses y del secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, la mandataria estatal compartió su satisfacción al acercar, a través de dos unidades médicas, salud y vida a miles de tlaxcaltecas.

Cuéllar Cisneros destacó que el CAESB apoyará a todas las personas con insuficiencia renal y también a aquellas que están en lista de espera y que no han podido ser atendidas a causa de la pandemia por Covid-19, en instalaciones modernas, mejores que los hospitales particulares de México, con equipo de alta tecnología y con “olor a hogar”.

Lorena Cuéllar recorrió las instalaciones del nuevo complejo / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Es un sueño hecho realidad... sueños que tenía en el alma y en el corazón de saber que hoy estos dos complejos hospitalarios darán vida y salud a miles y miles de personas (13 mil hemodiálisis)... cuántos pacientes en Tlaxcala han sufrido de espacio y de tiempo para poder ser atendidos y cuántos no tienen los recursos para poder ser atendidos, expresó.

En el evento protocolario que se convirtió en un escenario de emociones y sentimientos, Cuéllar Cisneros habló de Luis, un amigo cercano a quien ha acompañado durante todo su proceso de vida de una enfermedad renal y quien recientemente consiguió un trasplante de ese órgano.

Hoy tiene el trasplante, pero no todos tienen esa gran dicha de vivir, por eso el que hoy tengamos esta unidad de hemodiálisis para mí es dar vida y eso no tengo cómo agradecer a todos los que pusieron su corazón, que trabajaban de día, de noche, sábados y domingos... a los médicos, enfermeras y a mis secretarios, estoy orgullosa de ellos y muy agradecida porque me han acompañado para entregar estás cuentas, añadió.

Luego, pidió el apoyo de todos los presidentes municipales, de los diputados locales, de los secretarios de gabinete y hasta de los medios de comunicación para cambiar la historia de Tlaxcala, pues dijo que solo la unidad permitirá tener la gran oportunidad de demostrar que no hay obstáculos para entregar buenas cuentas.

Ahí también resaltó que la entidad es primer lugar a nivel nacional en seguridad pública, y calificó esa situación como logros diarios que son fruto del trabajo.

SECRETARIOS COMPARTEN SENTIR

Por su lado, el secretario de Salud en el estado, Rigoberto Zamudio Meneses, luego de asegurar que el CAESB será ejemplo nacional, destacó la edificación del inmueble al señalar que no hay nada más hermoso que sembrar árboles y dar salud.

Por su lado, contagiado también por el ambiente emotivo, Alfonso Sánchez García, secretario de Infraestructura, destacó que tal como lo pidió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el inmueble fue entregado en 100 días, en tiempo récord y en favor de la salud de las personas que más lo necesitan.

Añadió que con ello la titular del Ejecutivo cumple cabalmente con sus compromisos no solo de campaña, sino de toda su vida dedicada a servir a los demás, y que el CAESB es una muestra del poder de transformación de su gobierno que impulsa el desarrollo de la infraestructura en Tlaxcala.

EL CAESB

El CAESB está compuesto por dos unidades. La unidad de hemodiálisis que posee 15 sillones que permitirán realizar 13 mil sesiones al año en beneficio de niños, niñas, jóvenes, personas adultas y adultos mayores diagnosticados con insuficiencia renal.

Y la unidad de cirugía ambulatoria (la primera de cirugía de mínima invasión en el país), habilitada por las dos más grandes compañías de tecnología en cirugía laparoscópica y endoscópica, tendrá tres quirófanos equipados con torres de laparoscopía, área de procedimientos de endoscopias, 12 camas de corta estancia y ahí se podrán realizar alrededor de tres mil cirugías al año

3 QUIRÓFANOS tendrá la unidad de cirugía ambulatoria, la cual tendrá tres quirófanos, área de procedimientos de endoscopias, 12 camas de corta estancia para realizar tres mil cirugías al año

15 SILLONES tiene la unidad de hemodiálisis, los cuales permitirán realizar 13 mil sesiones al año en beneficio de personas con insuficiencia renal.

La inversión del inmueble fue de 238 millones de pesos, el cual está ubicado en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán.

