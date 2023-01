Entregan presupuesto 12 municipios omisos

Hasta el pasado miércoles, 12 de los 39 municipios omisos en la entrega en tiempo y forma de su presupuesto de egresos remitieron al Congreso del Estado dicho documento autorizado por el Cabildo, después de que en diciembre pasado no cumplieron con lo estipulado en la Ley.

En este sentido, el pasado 19 de enero los diputados locales, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, hicieron un exhorto a los ayuntamientos que no han cumplido con la aprobación anual de su Presupuesto de Egresos y que no lo han remitido a esta soberanía para hacer lo conducente y no caer en una omisión a la legislación local.

Y es que, al corte del 31 de diciembre del año pasado, únicamente 21 municipios cumplieron con la disposición, quedando 39 en una omisión, la cual no fue ignorada por los congresistas pues, aunque no pueden sancionar a los alcaldes, sí realizaron el exhorto, pues de esta manera evitarían conflictos posteriores en sus demarcaciones.

De esta forma, Panotla, El Carmen Tequexquitla, Zacatelco, Amaxac de Guerrero, Tepeyanco, Nanacamilpa, Tocatlán, Benito Juárez, San Damián Texoloc, Benito Juárez, Axocomanitla y Acuamanala remitieron el documento a la LXIV legislatura, con lo que avanzó en el cumplimiento del artículo 33 fracción IV de la Ley Municipal.

De esta forma, el presidente de dicha comisión, Jaciel González Herrera, instó nuevamente a los municipios que faltan por cumplir con la entrega del documento a realizarlo cuanto antes y evitar de esta forma la generación de conflictos entre los habitantes de las comunas.

Finalmente, puntualizó que con la aprobación presupuestal los ayuntamientos podrán erogar legalmente sus recursos, pues de lo contrario no podrán hacerlo y se deberán a justar al presupuesto remitido en el año próximo pasado.