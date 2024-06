Entregan tarjetas de Bienestar a estudiantes de nivel medio superior beneficiados con becas Benito Juárez

En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la delegación en Tlaxcala de la Secretaría del Bienestar se encuentra en la etapa de entrega de tarjetas de Bienestar a los alumnos de nivel medio superior beneficiarios con las Becas Benito Juárez y que están rezagados.

En este sexenio inició la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, dirigida a los alumnos de bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta para que continúen y concluyan sus estudios.

Al respecto, el coordinador de Programas Federales, Carlos Luna Vázquez, especificó que son siete mil 546 alumnos de nivel bachillerato que están retrasados en recibir su tarjeta en donde el gobierno de México les deposita su beca.

Refirió que después del proceso electoral del 2 de junio, la dependencia federal restableció esta entrega de medios de pagos para que los jóvenes reciban puntualmente sus recursos en este último tramo del Gobierno Federal.

Carlos Luna explicó que los alumnos deben entrar a la plataforma de buscador.becasbenito juárez.gob.mx/consulta para que puedan verificar dónde está su tarjeta; también pueden recibir información en las redes sociales de la Delegación de la Secretaría del Bienestar y en el sitio oficial del programa de becas.

Explicó que los estudiantes rezagados tienen diversos motivos que les originó al final no recoger la tarjeta del Bienestar que pueden usar en las sucursales del mismo nombre y en los establecimientos comerciales que tengan terminal punto de venta.

Son los alumnos que tienen algunos detalles con sus documentos, y no pueden ir a recogerlos porque sus papás no están, o están separados y no pueden cobrar la beca, por eso es que se atrasaron, comentó.

CÓMÓ INSCRIBIRSE

Al comenzar el semestre o periodo escolar, los alumnos deben ponerse en contacto con la escuela para corroborar que estén inscritos, ya que los planteles son los responsables de reportarnos su información escolar.

Además, en la Coordinación Nacional de Becas verifican la confirmación de los datos con el Registro Nacional de Población y que no tangan otra beca federal con el mismo fin. Una vez que las escuelas reportan estos datos, el Gobierno Federal sabe cuántos estudiantes de nuevo ingreso hay y en qué modalidad estudian; cada año becan a más de cuatro millones de estudiantes en todo el país para que continúen y concluyan sus estudios.

Por lo anterior, los requisitos son estar inscrito en alguna escuela pública de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes y no recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

La beca se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar o en algunos casos se entrega a través de una orden de pago