Entregará Gobierno del Estado becas para el Bienestar Benito Juárez para tercer año de secundaria 

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó el inicio de levantamiento de encuesta para la incorporación al programa Beca de Educación Básica para el Bienestar “Benito Juárez” dirigidas estudiantes de tercer año de secundaria quienes recibirán apoyo económico para continuar sus estudios.

Local Esperan floristas buena venta para Día de las Madres; los precios aumentan hasta en 50 %

Detalló que se trata de un programa estatal que busca disminuir la deserción escolar, ya que es el nivel educativo en el que más se ha detectado esta problemática.

Entérate:➡️¿Harás tu tesis? Postúlate para recibir una beca de hasta cuatro mil pesos

Quiero decirles a todos los jóvenes, que como su gobernadora me interesa mucho fortalecer la educación, es un programa hermoso que el presidente de México hizo realidad pero que ahora ya está en la Constitución para que nadie les quite la beca y es una oportunidad de reconocerles como estudiantes su esfuerzo, pero sobre todo trabajar para que no haya más deserción escolar, enfatizó.

En las instalaciones de la Secundaria General, “Joaquín Cisneros Molina” de la comunidad de San Felipe Cuauhtenco del municipio de Contla, ante alumnas, alumnos y padres de familia, la mandataria estatal indicó que su administración realizará una inversión transcendental para sumar esfuerzo con el gobierno federal “he destinado un recurso millonario para que todos los jóvenes de tercer año de secundaria si entran o no al programa federal también tengan el respaldo del gobierno del Estado porque no vamos a dejar a nuestro presidente solo, vamos a trabajar con él en equipo”.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Te puede interesar:➡️Aumentan becados en el nivel básico

Agregó que, como parte de las acciones en favor de la educación, rehabilitarán algunas escuelas el presidente está haciendo un gran trabajo con el programa “La Escuela es nuestra” va a mandar recursos para fortalecer 500 escuelas en Tlaxcala, pero las que no sean atendidas nosotros las vamos a respaldar, lo que queremos es que se acaben las cuotas escolares, que los papás ya no tengan que desembolsar un recurso porque sé que es muy complicado.

Durante el acto protocolario, el titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, Abundio Arias Franco, resaltó que a través de los apoyos se fomenta el bienestar social de las familias con bajos recursos con niñas, niños y adolescentes inscritos en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en localidades prioritarias.

Local Atención a mujeres, prioridad de Cuéllar; festejan el Día de la Madre

No dejes de leer:➡️Alertan de fraudes a beneficiarios de Becas Benito Juárez

Es importante señalar que del 2 al 13 de mayo se lleva a cabo el proceso de incorporación, en el cual se atenderán 80 planteles de nivel básico, 14 municipios y 33 localidades en 28 sedes y se beneficiarán más de mil 500 familias, destacó.

Asimismo, precisó que en el arranque de levantamiento de encuestas se aplicaron 120 cuestionarios y que el apoyo económico a los estudiantes será por un monto mensual de 840 pesos por 10 meses que es lo que dura el ciclo escolar.

Continúa leyendo:➡️Con estos sencillos pasos obtén tu código QR para cobrar la Beca Benito Juárez

En su intervención el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en el Estado, Carlos Luna Vázquez, detalló que la Secundaria General, “Joaquín Cisneros Molina”, fue seleccionada como candidata prioritaria para que las familias reciban el apoyo.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Al hacer uso de la palabra, el director de la institución educativa, Luvin García Vázquez, reconoció la labor de la gobernadora de Tlaxcala a favor de las y los estudiantes de tercer año de secundaria en la entidad “con la ministración de recursos se da la oportunidad para que las familias cuenten con un apoyo más y la educación básica se vea beneficiada ya que por ellos y para ellos estamos aquí”.

Lee también:➡️Desordenado registro para entrega de beca Benito Juárez

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Contla, Eddy Roldan Xolocotzi; la directora regional de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en el Estado, Isela Rojas Amador; el presidente de comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Crisóforo Cuamatzi Flores, padres, madres de familia y estudiantes de la institución.

LEE MÁS: ⬇️

Local 10 de mayo | Muchas madres son autosuficientes