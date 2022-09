Entregó gobernadora 134 auxiliares auditivos para personas con discapacidad

La Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo entrega de 134 auxiliares auditivos como parte del Programa Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, derivado de las políticas sociales que se impulsan para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad como sector prioritario de la administración estatal.

En el evento protocolario que se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Bienestar Integral de la secretaría estatal, ubicadas en el municipio de Apizaco, la mandataria recalcó que en la tarea de llevar bienestar a más personas y transformar los servicios de atención integral para las personas más necesitadas, no está sola y cuenta con el respaldo de los integrantes del Congreso local.

Destacó que lo más importante de ejercer un cargo público, es poder servir a otros y que gracias a ello, hoy tenemos nuevos hospitales, estamos operando de la vista de manera gratuita; hoy tenemos un Centro de Hemodiálisis para todas las personas que están enfermas de insuficiencia renal, hoy se están haciendo en Tlaxcala trasplantes renales y de corazón, vamos a tener un CRI Teletón y el apoyo económico para todas las personas con discapacidad (…) y todo esto no se pudiera hacer si no tuviéramos un Congreso sensible, que escucha y que entiende que el dinero debe ser para eso, para ayudar, sostuvo.

Las personas interesadas en obtener ayudas funcionales para personas con discapacidad pueden dirigirse a las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar. Cortesía | Gobierno del Estado

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Comité de Bienestar y Desarrollo Social de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar resaltó que la dedicación y trabajo que se realiza en beneficio de los grupos vulnerables es de suma importancia, porque es un tema de justicia social para atender “a quienes durante mucho tiempo fueron olvidados, los más vulnerables, los más necesitados”.

María Estela Álvarez Corona, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que este programa beneficiará a 8 mil 500 personas con la entrega de ayudas funcionales como sillas de ruedas estándar, prótesis de pierna, andaderas, auxiliares auditivos, sillas para niños y adultos con parálisis cerebral, bastones y pañales para adulto.

De igual manera, expuso que la dependencia a su cargo cuenta con el Programa de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad, derivado del convenio entre el gobierno del estado y la delegación federal de Programas Sociales, para beneficiar a personas de 30 a 64 años de edad, con lo que se logra en Tlaxcala la universalidad de este esquema en apoyo a tlaxcaltecas de cero a 64 años que enfrenten una condición permanente de discapacidad para que puedan contar con un ingreso de 2 mil 800 pesos bimestrales.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Martínez Cerón reconoció el trabajo en materia de bienestar social que realiza el gobierno del estado y refrendó la disposición de los representantes del Poder Legislativo para trabajar en unidad por el bien de Tlaxcala.

Al evento también asistió la legisladora Mónica Sánchez Angulo y se efectuó la entrega simbólica de los apoyos a los beneficiarios Isidoro Sánchez Espinoza y a la niña Melanie Cristal García Corona.

Las personas interesadas en obtener ayudas funcionales para personas con discapacidad pueden dirigirse a las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en calle Miguel Hidalgo, número 36, de la colonia centro de la capital tlaxcalteca o bien en Prolongación 16 de septiembre, sin número, en la ciudad de Apizaco, junto a la plaza de toros. También pueden solicitar informes a los números telefónicos 246 46 6 17 40 y 241 113 19 76.

