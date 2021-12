Erogará Sepe 107 millones de pesos para prestaciones de fin de año

Para los más de 35 mil trabajadores de la educación, la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) destinará poco más de 107.5 millones de pesos en el pago de prestaciones de fin de año, las cuales entregarán en tiempo y forma, sostuvo el titular de la dependencia estatal, Homero Meneses Hernández.

En entrevista, afirmó que contar con el recurso costó un esfuerzo enorme, de ahí que, a nombre de los docentes del estado, agradeció a los mexicanos que por ellos haya quedado esta prestación.

A nombre de las maestras y maestros, los trabajadores de la secretaría agradecen esa inversión, pues no todos los trabajadores tienen el privilegio que tienen los de la educación, ahondó.





Agregó que este recurso no solo pertenece al aguinaldo, sino que es también de despensas, pavo, obsequios y de todo lo que distribuyen por el logro sindical, que eso lo paga el pueblo de México con los impuestos.

Eso sí, puntualizó que aquellos docentes que no están en los centros de trabajo no recibirán esas prestaciones, pues al no prestar sus servicios tampoco tendrán el beneficio de este dinero.

Por otro lado, indicó que el dinero de los festejos que no han realizado a causa de la pandemia de Covid-19, como lo anunció, será comprar y rifar computadoras entre los agremiados a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de que para la Sección 55 no existe ningún adeudo, pero a los trabajadores administrativos de DIII les entregarán teléfonos celulares.

La Sepe pagará 107.5 millones de pesos a los maestros por prestaciones de fin de año.

