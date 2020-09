Es baja la incidencia de casos de hepatitis, en Tlaxcala

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), los casos de hepatitis en Tlaxcala están por debajo de la media nacional con una incidencia de 0.03 %, presentándose en mayor porcentaje la tipo A, pues la B y C son menos frecuentes entre la población.

Sin embargo, los tres casos C que se dieron en 2019 fueron tratados oportunamente y curados de manera efectiva con recursos estatales, pues el porcentaje de cura es de entre 95 y 97 %.

Lo anterior, recobra importancia ante la presentación que el gobernador del Estado, Marco Mena, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), del Modelo Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C en el Primer Nivel de Atención, que representa una acción histórica para el país y el estado en el combate a este padecimiento.

En este sentido, Araceli Padilla Bañuelos, responsable estatal del Programa VIH e infecciones de transmisión sexual de la Sesa, aseveró que este tratamiento es redituable y rentable para la inversión en salud.

De igual forma, explicó que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede estar ocasionada por diversos agentes, pues actualmente existen cinco, que son la hepatitis A, B, C, D y E, además de que la primera de estas puede contraerse por alimentos contaminados. Para el caso de los tipos By C, indicó que las complicaciones derivan, a largo plazo, en cirrosis hepática e infecciones crónicas para quien la padece, además del alto costo que conlleva la atención y tratamiento.

“La hepatitis A es la que tiene mayor número de casos; la B y C la incidencia en el estado es muy baja, apenas del 0.003 %, por lo que no representa ahorita un problema tan grave, pues en comparación con el 1.57 de la media nacional”, ahondó la especialista.

Por ello, resaltó la importancia de que para este año se integra la hepatitis al Programa Nacional de Salud y se implementará el Programa de acción específico de hepatitis C en el estado y a nivel nacional.

Eso sí, aceptó que al momento no pueden hablar de algún porcentaje de personas que viven con este mal, pero en su momento tendrán la oportunidad de identificar el mayor número de personas.

Puntualizó que la hepatitis C, en la implementación de este programa, obedece a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, instancia que invito a los países a sumarse al programa de la eliminación de las hepatitis para que de 2020 a 2030 se pueda disminuir.

Por otro lado, mencionó que la mayoría de estos males son silenciosos, pues la sintomatología no es tan notoria, ya que únicamente presentan en algún momento ictericia (coloración amarillenta en la piel o en los ojos en las escleróticas), orina muy oscura, heces fecales muy claras, fatiga en algún momento, náusea o vómito y dolor abdominal, pero realmente son síntomas no tan específicos que refieran una enfermedad como en otras comorbilidades. Por eso, afirmó que es importante el tamizaje, en el caso de hepatitis B el antígeno donde se puede hacer la prueba de anticuerpos, además de que es transmisible por relaciones sexuales sin protección, a través de la transmisión perinatal, sexual y sanguínea.

“Para el caso de la hepatitis C el mayor número es por tatuajes, perforaciones, compartir instrumentos que no fueron desinfectados correctamente o en su caso algunas transmisiones”, resaltó la Padilla Bañuelos.

EL PROGRAMA

En días pasados, el mandatario estatal, Marco Mena, y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), presentaron el Modelo Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C en el Primer Nivel de Atención, que representa una acción histórica para el país y el estado en el combate a este padecimiento.

En su oportunidad, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi, señaló que la estrategia para la erradicación de esta enfermedad beneficiará a quienes padecen hepatitis C; además, permitirá el acceso de toda la población a la atención especial y medicamentos gratuitos.

En su mensaje, Mena Rodríguez señaló que para la administración estatal representa un orgullo ayudar a tlaxcaltecas con este padecimiento y contribuir a que en el país se conozca el tratamiento que puede aplicarse en población abierta.

La atención puede recibirla en la clínica ubicada en la calle Constructores No. 2, en la colonia El Sabinal, donde practican la prueba a través de una entrevista que demuestra si cuentan con conductas o factores de riesgo para ser candidatos, prueba que no tiene costo.

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede estar ocasionada por diversos agentes. Existe la hepatitis A, B, C, D y E.

3 Casos de hepatitis C hubo en en 2019, los cuales fueron tratados oportunamente y curados.

