Es falso que haya creación de nuevos impuestos en Tlaxcala para 2025, sostiene el secretario de Finanzas

El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), David Álvarez Ochoa, aclaró que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 y el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el ejercicio fiscal 2025 no prevén la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas de los ya existentes; por el contrario, indicó que permanecen los beneficios fiscales de fomento económico que impulsen la creación de nuevos empleos.

Local Avala Congreso del Estado Ley de Ingresos 2025 por más de 28 mil millones de pesos

“Como se informó en su momento, la Ley de Ingresos 2025 y el Código Financiero no contemplan la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas de los ya existentes”, dijo el funcionario, tras destacar que, desde la Sefin, se ha trabajado para que Tlaxcala mantenga finanzas sanas.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Local Reasignación presupuestal para 2025 permitirá garantizar servicios de salud: Segob

Al respecto, el titular de la Sefin explicó que el Impuesto Sobre Nómina (ISN) no se incrementa, pues su tasa se mantiene en el 3 por ciento.

Con relación al Impuesto sobre la Prestación del Servicio de Hospedaje, dijo que “únicamente se amplió el objeto del impuesto, siendo que actualmente lo pagan los hoteles, moteles, casa de huéspedes, albergues, exhaciendas, campamentos y construcciones en los que se proporciona el servicio de alojamiento, ampliando para que sean objeto también de este impuesto los servicios de hospedaje, alojamiento y albergue que se contraten mediante plataformas digitales, sin que al respecto se aumente la base gravable ni la tasa de este impuesto”.

En este sentido, el secretario expresó su reconocimiento al Congreso del Estado por la aprobación con 23 votos a favor de la iniciativa de Ley de Ingresos durante la sesión de este jueves.

Más información: ➡️ Aprobó Congreso local otras 11 leyes de ingresos; suma 21 y faltan 39 por dictaminar

Local Busca Presupuesto Estatal para 2025 el bienestar común; no contempla deuda ni más impuestos

Respecto al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que ya fue validada también por las y los diputados locales, mencionó que hubo varios años en los que no se realizó alguna actualización de los derechos que cobran las diversas dependencias por el costo de los servicios prestados. No obstante, “hay que destacar que esta actualización en ningún momento daña la economía de los ciudadanos tlaxcaltecas, en razón de que su incremento no es desproporcionado con el servicio prestado”, dijo.

Por ejemplo, el costo por la expedición de copia certificada de acta de nacimiento es de 1.5 UMA, el cual no tuvo modificaciones. Además, se mantiene la excepción de pago por la expedición por la primera copia certificada de acta de nacimiento. Dicha acta, observó, es la que la mayoría de la ciudadanía utiliza para la mayoría de los trámites administrativos que realiza.

Asimismo, expresó que, si bien es cierto que se crearon nuevos conceptos de derechos, éstos obedecieron a nuevas normativas que han creado nuevas figuras jurídicas que requieren una regulación, como la expedición de constancias por actos registrales, entre ellos, el de no parentesco o identidad.

Los detalles: ➡️ Entrega Poder Ejecutivo Presupuesto de Egreso 2025; plantea un gasto por 29 mil 129 millones de pesos

Municipios Concluye dictaminación de las 60 leyes de ingreso

El titular de la Sefin manifestó que, con independencia de tales actualizaciones, la Ley de Ingresos 2025 ofrece beneficios, entre los que destacan los estímulos en materia del ISN a empresas que ya se encuentren instaladas, y a las de nueva creación con domicilio fiscal en el Estado que contraten adultos mayores y a personas con alguna discapacidad. También, añadió, continúa el subsidio al pago del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

David Álvarez agregó que, en 2025, prevalecerá una política fiscal que favorezca el financiamiento del gasto público bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y austeridad, por lo que se mantendrá un manejo responsable de los recursos públicos para mejorar la función gubernamental en beneficio de los programas y proyectos sociales.

El secretario de Finanzas indicó que permanecen los beneficios fiscales de fomento económico que impulsen la creación de nuevos empleos.