¡Es gratuito! Inicia actividades club para practicar inglés, en el Centro de Investigación Educativa de la UATx

Un espacio para fortalecer las habilidades orales será el Club de Conversación en Inglés, el cual comenzó funciones en el Centro de Investigación Educativa (CIE) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Local Con tres lactarios, la UATx apoya la lactancia materna

En el aula 3 del CIE, los interesados en mejorar y practicar el inglés tuvieron la oportunidad de conversar, intercambiar información y aprender durante los 60 minutos que duró la primera sesión impartida el miércoles.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

La encargada del club es Zul Wong Mendoza, estudiante de Maestría en Investigación y Desarrollo Educativo, quien planeó una clase interactiva, participativa y amena para practicar inglés.

Comentó que la idea de conformar el club surgió al detectar que la principal problemática de los alumnos que estudian inglés es que no tienen con quien practicar, así que en su experiencia como docente del idioma, identificó esta preocupación para brindar un espacio cómodo y seguro.

Los asistentes podrán equivocarse y mejorar su nivel de oralidad en inglés, es abierto al público, no necesitan registrarse para asistir, comentó.

No dejes de leer:➡️[Video] Memoria de papel | Creación de la UATx, parteaguas educativo

Explicó que cada sesión tendrá un tema diferente, pues no quieren darle continuidad a las clases para no afectar a los participantes que no puedan acudir a todas las reuniones, así que los interesados podrán decidir que semana podrán asistir.

Aseguró que no es necesario tener algún nivel de inglés en particular, pues todos los interesados serán bienvenidos a las sesiones, las cuales están programadas una vez a la semana, todos los miércoles en horario de 14:00 a 15:00 horas.

La idea es que las personas que tienen un nivel de inglés menor puedan ser apoyadas por otros alumnos, procuraré estructurar las actividades para que entre ellos puedan platicar y se ayuden, comentó.

Espacio Ine Espacio INE / Volver al futuro

Entérate:➡️Transita UATx hacia la excelencia: Rector

Detalló que el club estará vigente hasta diciembre de este año, el cual es una retribución social del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), pues al ser estudiante de maestría cuenta con una beca de esta instancia.

La primera sesión del Club de conversación en inglés registró a siete participantes de diversas edades en el CIE de la UATx.