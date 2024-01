Es la enfermería una labor multifacética: Verónica Pedraza

Al estar envuelta de aptitudes como la tolerancia, además de destrezas, valores, aprendizajes, cuidados, enseñanzas, emociones y satisfacciones, la enfermería es una labor multifacética, aseguró Verónica Pedraza Tuxpan.

Con 22 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la enfermera general dio a conocer que actualmente su jornada laboral es nocturna, los días martes, jueves y domingo en el Hospital General de Zona Número 1, ubicado en colonia Loma Xicohténcatl, en la capital del estado. Su asignación es de cubre vacaciones, lo que le permite estar en las diferentes áreas del nosocomio.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala a propósito del Día de la Enfermera en México, Verónica Pedraza defendió que si volviera a elegir qué estudiar, sin duda seleccionaría la enfermería al ser un mundo completo en el que desarrollan diversidad de capacidades para dar la atención a los pacientes que requieren de los servicios médicos.

“Utilizamos muchos valores hacia nuestros pacientes, por eso para mí ser enfermera es algo que me llena, me satisface, para mí es un mundo completo. Me da mucha satisfacción en forma personal, aparte nos sirve en el espacio de trabajo y como crecimiento personal. A veces nuestros familiares, amigos, vecinos, requieren ayuda urgente. Para mí ser enfermera es lo máximo”.

Verónica, quien recibió de parte del Gobierno de México el reconocimiento Miguel Hidalgo 2022 por su desempeño en la pandemia de Covid-19, narró que en la enfermería puede ayudar todo el tiempo tanto dentro del hospital como fuera. Es una labor de servicio, de auxilio ante las situaciones de mala salud o accidentes.

Pedraza Tuxpan admitió que los tiempos críticos de Covid-19 fueron muy difíciles. | Mizpah Zamora





La enfermera, sostuvo, debe ser resolutiva, guardar la tranquilidad, actuar y apoyar al médico y especialista.

Asimismo, afirmó que le gusta ser enfermera por el contacto directo que tiene con los pacientes, otorgar atenciones, primeros auxilios y trabajar en equipo con el resto del personal de salud.

Como muchas otras profesiones, la suya también va adaptándose a la tecnología y como ejemplo recordó que la precursora de la enfermería profesional contemporánea, Florence Nightingale, usaba una lámpara, pero ahora las enfermeras utilizan la linterna del celular para hacer su trabajo, sumado a que también aprenden del trabajo los propios compañeros.

LA JORNADA LABORAL

Un día de jornada laboral nocturna para Verónica comienza con checar a las 20:30 horas y sale al día siguiente a las 8:10 horas. Son prácticamente 11 horas con 20 minutos que está en el hospital.

Inmediatamente deben presentarse al servicio asignado en su rol de trabajo; debe recibir a los pacientes que están a su cargo; verificar las indicaciones médicas; corroborar lo que necesita el paciente en cuanto a medicamentos y recibir el material que necesite para la jornada nocturna.

De acuerdo con el área del hospital que le asignen, Verónica comienza a checar los signos vitales de los pacientes, canalizarlos según el caso, hasta desahogar las indicaciones de los especialistas.

Reconoció que el turno es tan pesado a veces que solo descansa cuando debe hacer algunas anotaciones de sus reportes.

“Salimos de casa 9:00 con toda la actitud, porque sabemos que si llegamos enojados, de mal humor o cualquier otra cosa nos va a ir mal. Entonces no nos conviene, mentalmente tenemos que estar en la mejor disposición para recibir y resolver todo lo que se presente durante el turno”.

ME ALEGRA ESCUCHAR LAS MUESTRAS DE AGRADECIMIENTO

La enfermera Verónica expresó que las palabras de agradecimiento que recibe de los pacientes la alegran, le dan energía para seguir desempeñándose día a día en el hospital del IMSS.

Admitió que en muchos casos los pacientes están solos y necesitan palabras de aliento que a ella le ha tocado brindar. De la misma forma compartió que cuando auxilia a sus vecinos le satisface que le agradezcan.

También vemos la parte emocional de cada persona, somos las enfermeras que estamos en contacto directo con los pacientes, nosotros tenemos que ver cada cosa, checarlos, ver sus expresiones, su cara de dolor, preguntarles si tienen dolor, que cada uno de ellos se sienta especial y único”.

Admitió que también ha encontrado pacientes duros, de mal humor, que no se expresan bien de las atenciones de las enfermeras, pero en esos casos desarrolla la tolerancia, inclusive explica a los familiares y pacientes a tener cuidados para cuando estén en casa.

DESARROLLAMOS UNA FORTALEZA MENTAL

Los 11 años ininterrumpidos laborando por la noche, dijo Verónica, ayudan a desarrollar una fortaleza mental al estar alertas en una jornada nocturna a todo tipo de emergencias y atenciones a los pacientes.

Se ha desempeñado en el servicio de pediatría, hospital, urgencias, entre otras áreas, lo que le ayuda a ganar experiencia laboral.

“Por eso soy enfermera general, a donde me manden, tengo la capacidad de ir al servicio y desempeñarme. Trabajo con bebés, niños, adultos, geriátricos, es una de las habilidades que vamos desempeñando”.

COVID, UNA ETAPA MUY DIFICIL

Con lágrimas, Pedraza Tuxpan admitió que los tiempos críticos de Covid-19 fueron muy difíciles, pues prácticamente vio enfermar y morir a compañeros de trabajo, familiares y amigos.

Relató que a pesar de que no se contagió del virus, la pandemia la afectó emocionalmente y físicamente por las cargas de trabajo y las infecciones de personas cercanas.

Con voz entrecortada compartió que una de sus concuñas estuvo hospitalizada por Covid-19. Fue intubada, pero no sobrevivió, situación que le afectó mucho de manera sentimental.

“Vivimos tiempos muy difíciles, veíamos llegar a las personas enfermas, con esas necesidades, esa angustia, el temor, hubo un paciente que estaba desesperado y me decía que requería de intubación porque se sentía muy mal”.

Verónica estudió enfermería en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Posteriormente ingresó al IMSS como enfermera general. Actualmente está casada y tiene tres hijos varones. Tiene 47 años, es originaria de San Lorenzo Axocomanitla.