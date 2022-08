Es lactancia materna una muestra de amor, inicia hoy semana mundial

Para Jennifer Flores la lactancia materna es una de las muestras de amor más grande que se puede tener hacia su hijo.

Con apenas 18 años de edad y proveniente de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, Jennifer tuvo que enfrentar un dolor indescriptible para ella, perder a una de sus dos hijas y tener a la otra internada por más de 57 días.

La mamá primeriza tuvo un embarazo gemelar, al momento del parto una de las bebés murió y la otra presentó problemas de salud por su condición prematura; por eso, al amamantar la leche que le daba le provocaba complicaciones de salud.

Para mejorar la condición física en la que se encontraba su menor hija, el médico tratante de Jennifer le recomendó acudir al Banco de Leche Humana, donde el alimento que producía fue procesado adecuadamente para consumirlo sin problema.

Al ser la lactancia materna una práctica que genera infinidad de beneficios a un recién nacido y para el desarrollo físico de una persona, desde 1990 la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales acordaron establecer cada año la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto para fomentar su práctica.

En el marco de esta conmemoración, autoridades, personal de salud y sociedad civil, buscan hacer conciencia de la importancia de la leche materna, sus aportes y beneficios para un bebé.

BANCO DE LECHE HUMANA PRODUCE “GOTITAS DE VIDA”: ENCARGADA

Al interior del Hospital de la Mujer de Tlaxcala, ubicado en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, desde el 27 de julio de 2021, opera el Banco de Leche Humana, uno de los 34 instalados en el territorio nacional.

Con el Banco de Leche, al igual que la hija de Jennifer, otros 77 recién nacidos se han visto beneficiados, desde su puesta en marcha, para contar con una adecuada alimentación, contribuir a su desarrollo y garantizar su óptimo crecimiento.

La encargada del Banco de Leche Humana, Miriam Cervantes Ruiz, sostienen que a un año de la puesta en marcha del Banco de Leche Humana su principal objetivo es producir “gotitas de vida”, para apoyar a recién nacidos que presentan algún problema de salud o mamás que por alguna causa no pueden practicar la lactancia materna.

La especialista de la salud refiere que la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido, al transmitirle propiedades inmunológicas, proteicas, para garantizar su desarrollo y aminorar la mortalidad, en los primeros dos años de vida.

Por algunos problemas de salud de los menores de edad (por nacer prematuros o permanecer en cuidados intensivos) o de las madres (en algunos casos), es necesario hacer uso del Banco de Leche Humana, en el que llevan a cabo un estricto proceso de pasteurización del alimento para amamantar.

EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LECHE, PROCESO SEGURO

Durante el tiempo que ha operado, el Banco de leche cuenta con más de 14 donadoras, de estás actualmente 12 se encuentran activas, para entregar el producto lo pueden hacer desde su hogar, en los lactarios que opera el Gobierno del Estado o a través de visitas domiciliarias.

En promedio, en el banco se puede resguardar unos 40 litros de leche, para que después de su pasteurización esté en condiciones de consumo hasta por seis meses, por lo que debe ser conservada en temperaturas bajo cero, que van de los menos 18 o 20 grados centígrados.

Para garantizar que el alimento que brindan en el Banco cuenta con las condiciones adecuadas, el personal entrega el material para recabar la leche, se hacen rutas de recolección para garantizar que el traslado se haga en condiciones adecuadas y en el caso de los nosocomios que cuentan con lactarios, personal especializado realiza el traslado.

Además, cuentan con un estricto protocolo de esterilización de todo el instrumental para la pasteurización de la leche materna.

Con esto evitan quitar las propiedades que tiene la leche, desde la etapa de calostro, transición y madurez, donde cuenta con diferentes proteínas, carbohidratos y propiedades inmunológicas, que son transferidas a los recién nacidos.

BEBÉS RECEPTORES

Los principales receptores (como se les conoce a los bebés que reciben la leche tratada en el banco) son infantes internados en las unidades de cuidados intensivos prenatales de los nosocomios.

Además, recién nacidos prematuros de bajo peso de 600 gramos a mil 500 gramos de peso al nacer; aquellos que no desencadenan sus reflejos de manera adecuada; los que presentan problemas infecciosos principalmente a nivel gastrointestinal y portadores de enfermedades metabólicas que requieren de alimentación con leche materna.

También benefician a hijos de mamás VIH positivo o bebés gemelares a los que se les tiene que garantizar la alimentación constante.

El servicio no es sectorizado solo a hospitales de la Secretaría de Salud, también brindan apoyo a unidades del ISSSTE e IMSS.

REQUISITOS PARA SER DONADORA

Las donadoras de leche humana son, principalmente, quienes han sido beneficiadas previamente en el Banco, la labor es totalmente altruista (por lo que no reciben ningún tipo de pago) y tienen que estar en adecuada condición de salud.

Para poder donar, el principal requisito es tener un excedente de leche, con la intención de que el bebé que esté amamantando no se vea afectado; no consumir medicamentos al momento de donar; no padecer alguna enfermedad; no consumir alcohol, algún tipo de droga o ser fumadora y aprobar un panel viral para descartar infecciones como VIH o hepatitis C y B.

Además, deben firmar un consentimiento al Banco de Leche, iniciar un historial clínico, someterse a una valoración médica, realizarse pruebas de laboratorio, para poder ser capacitadas en la extracción de la leche, refrigeración y para el traslado del producto en caso de ser necesario.

La extracción la pueden realizar en sus hogares, en el banco de leche que opera de 07:00 a 15:00 horas, o en los cinco lactarios con los que cuenta el sistema de salud estatal.

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA

En Tlaxcala la cultura de la lactancia aún es arraigada, refiere la doctora Martha Rodríguez Sánchez, directora del Hospital de la Mujer en Tlaxcala, no obstante, señala que es necesario seguir promoviendo este tipo de prácticas.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, la doctora señala que la leche materna sigue siendo el mejor alimento que se le puede dar a un recién nacido, al fortalecer la alimentación, disminuyen las enfermedades al transferirles defensas y no gastan en alimentación artificial.

Rodríguez Sánchez comenta que contar con un Banco de Leche Humana les permite a las mamás, principalmente a las primerizas, dispersar sus dudas, por algunos mitos que existen, pues reducen enfermedades no solo a sus hijos sino mejora su coeficiente intelectual.

Mientras que, en el caso de las mamás la práctica de la lactancia materna les permite combatir enfermedades como cáncer de mama y de ovario.

CONFORMAN ALIANZA POR LA LACTANCIA MATERNA

Cozby Pérez Pérez, enfermera de profesión, lidera la Alianza Prolactancia Tlaxcala, junto con ocho mujeres más, con la intención de fomentar que las mamás no dejen de alimentar a sus hijos con la leche que producen y no a través de fórmulas.

Desde 2019 trabajan para fortalecer la lactancia con mamás primerizas principalmente, emprendieron funciones antes de que existiera el Banco de Leche Humana, al no existir una institución que informara sobre los beneficios directos de amamantar un bebé.

Actualmente no cuentan con una instalación donde atiendan a las madres, pero como sociedad civil organizada trabajan en las unidades hospitalarias para informar sobre las ventajas de la lactancia; sin embargo, la próxima etapa del proyecto es contar con una instalación propia para poder asesorar a mujeres que lo requieran.

Como parte de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto de cada año, la alianza realizará una actividad de concientización, denominada “tetada masiva”, en un conocido centro comercial, ubicado en la comunidad de Atlahapa, municipio de Tlaxcala.

5 lactarios tiene el sistema de salud estatal en Calpulalpan, Nativitas, y los hospitales de la Mujer, Infantil, Regional de Tzompantepec y General de Tlaxcala.

Los médicos recomiendan que los bebés reciban leche de su madre por lo menos los dos primeros años de vida

El Banco de Leche Humana se encuentra al interior del Hospital de la Mujer, brinda atención de 07:00 a 15:00 horas.

al interior del Hospital de la Mujer, brinda atención de 07:00 a 15:00 horas. 800 mililitros hasta mil de leche dona una mujer lactante a la semana.

