Es Lorena Cuéllar gobernadora electa de Tlaxcala

Es tiempo de escribir una nueva historia para Tlaxcala… habrá un antes y un después de Lorena Cuéllar Cisneros, sentenció al recibir la constancia que la acredita como gobernadora electa.

La abanderada de “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” recibió 305 mil 468 sufragios, poco más de 40 mil de los que le había sumado el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y más de 74 mil sobre su más cercana contendiente, Anabell Ávalos Zempoalteca, de la alianza “Unidos por Tlaxcala”.

Este domingo, la gobernadorea electa, Lorena Cuellar Cisneros, recibió su constancia de mayoría / César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

GANÓ EL PUEBLO DE TLAXCALA

Con la constancia de gobernadora electa en sus manos, Lorena Cuéllar expuso que es tiempo de alcanzar un futuro prominente para la entidad.

Asimismo, destacó que el triunfo no es solo de ella, sino también del pueblo tlaxcalteca que se volcó en el toque de puertas y en las urnas para impulsar y defender la Cuarta Transformación.

La elección no fue fácil, nos enfrentamos a lo más rancio de la política local, existió compra de votos e intimidación de las buenas voluntades, pero después de tantos años Tlaxcala fue liberada del dolor y el olvido, expresó con júbilo.

Ante simpatizantes y representantes de los cinco partidos que la impulsaron para ganar la elección a la gubernatura, Lorena Cuéllar Cisneros manifestó que cambiar la historia y el modo de gobernar no será fácil, como tampoco fue fácil la “gran batalla” en la que estuvo en juego el destino de muchos políticos de antaño que gozaban de privilegios, a cambio de no dárselos a su pueblo, pero “lo logramos gracias a la confianza que me he ganado durante toda una vida de servicio”.

Refirió que su triunfo no se hubiera concretado sin la histórica participación “nunca vista” de la ciudadanía.

Tuvimos un enfrentamiento con los poderes de antaño que se unieron todos contra mí para no permitir pasar la Cuarta Transformación, pero entre todos lo logramos y demostramos que a pesar del dinero, los regalos y la trampa, obtuvimos la votación más grande desde que tenemos gobernadores en Tlaxcala, aseguró.

Reconoció a su equipo de trabajo y a las estructuras que se esforzaron en tocar puertas y cuidar la elección, todo ello por el hecho de tener “su gran amor a nuestra tierra como miles de tlaxcaltecas”.

Destacó que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo, como ocurrió en 2018 con el triunfo del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien logró asumir el cargo tras encabezar un gran movimiento social.

NO OCURRIÓ LO QUE SUCEDIÓ EN LA ELECCIÓN DE 2016

La gobernadora electa recordó la elección de 2016, en la que –dijo- dirigentes partidistas fueron comprados.

Nos propusimos no vivir un nuevo 2016 donde claramente se compraron dirigentes partidistas y se corrompieron instituciones electorales… este 2021 también lo intentaron, hubo compra de supuestos liderazgos y quisieron quebrar una vez más a las estructuras electorales, pero no lo lograron porque el pueblo salió de manera masiva a ejercer su derecho al voto y todos cuidaron las casillas.

Este domingo, la gobernadorea electa, Lorena Cuellar cisneros, recibió su constancia de mayoría./ César Rodríguez | El Sol de Tlaxcala

Señaló que la legitimidad histórica otorgada por el pueblo de Tlaxcala será refrendada con cada acción que emprenderá a partir de este día y hasta que termine su gestión.

No digo que desde el próximo primero de septiembre porque ya lo hago desde hace más de 30 años, todos los días trabajo muy duro por Tlaxcala, pero ahora tendré a las instituciones del Estado para hacer lo que mejor sé hacer: servir a mi pueblo.

A sus adversarios de contienda, Lorena Cuéllar les dijo que trabajará para todos sin distinción alguna y les envió un mensaje de cordialidad al ser una “mujer de palabra y de compromisos”.

CUÉLLAR CISNEROS DEDICA TRIUNFO A SU FAMILIA

A sus familiares que la acompañaron a su triunfo, Lorena Cuéllar Cisneros les dijo que les dedica su triunfo y que trabajará sin descanso para no fallarles, para ser recordada como una gran gobernadora.

Miremos una nueva historia para Tlaxcala, no les fallaré a los héroes de nuestra nación, pero sobre todo no le fallaré a mi pueblo.

Lorena Cuéllar Cisneros recibió este 13 de junio la constancia que la acredita como Gobernadora Electa de Tlaxcala/ Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

MÁS VOTADA

Con un 49.94 % de los votos emitidos en los comicios del 6 de junio, Lorena Cuéllar Cisneros se convirtió en la gobernadora más votada en la historia de Tlaxcala.

LORENA CUÉLLAR / GOBERNADORA ELECTA

Con información de Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

