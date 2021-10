Es más frecuente el reciclaje de tumbas

El crecimiento de la población, el hacinamiento en las ciudades, los fallecimientos por las diferentes enfermedades, sumado a las muertes de miles de tlaxcaltecas por Covid-19, hacen que el reciclaje de tumbas se practique con más frecuencia.

Uno de los factores para la reutilización de las tumbas es que las autoridades municipales y de comunidad, quienes manejan las normas de los panteones, registran incrementos de sepulcros y por ende la capacidad está al máximo. El espacio para enterrar a la gente fue agotado con el paso de los años.

Generalmente, en los panteones que están a cargo de los municipios es donde comienza a practicarse el reciclaje de tumbas, pues los cementerios privados todavía no sufren de falta de espacio.

A propósito de Día de Muertos, hay panteones que ya reutilizan el mismo lugar para hacer nuevos entierros, aunque hay familias que se sienten molestas por las determinaciones de las autoridades municipales.

Esta reportera tuvo acceso a la experiencia de José N., quien compartió que las autoridades de uno de los panteones de Huamantla, les avisaron que ya no hay perpetuidad, por lo quitarían la tumba de su padre, quien lleva sepultado menos de 20 años.

Entonces va a sacar su ataúd, pero no nos dice a dónde lo van a llevar, eso no nos dijeron las autoridades comunales. Dicen que hay que pagar si queremos mantener los sepulcros. Por Covid ya no hay espacio.

Compartió que a la gente le externaron que deben compartir lugares, es decir que en el mismo sitio donde está enterrado su familiar, harán lo mismo, pero con otra persona que necesita el espacio.

En Tlaxcala en diversas comunidades los pobladores han manifestado la necesidad de crear nuevos panteones ante los sobrecupos de los existentes.

Y es que, en promedio incinerar un cuerpo tiene un costo de 14 mil pesos, mientras que un ataúd tiene precios desde los cuatro mil pesos en adelante, según el material, diseño y accesorios.

