Es Nydia Cano mujer innovadora y de retos

Una de las historias de éxito que merecen ser contadas en Tlaxcala es la de Nydia Cano. Contrario a lo que de botepronto se puede pensar de la empresaria y cofundadora de Pronto, su vida ha estado marcada por grandes experiencias dentro y fuera del país.

Al egresar de la Facultad de Derecho de la UATx, a sus 22 años de edad, decidió partir como migrante a Nueva York para estudiar inglés. A la par, trabajó como niñera tres años con una culta familia judía-americana, de la que aprendió el valor de la constante superación profesional.

Y al ganar una beca, logró obtener un certificado en Políticas Públicas en The New School Social Reserch, prestigiada institución en Manhattan.

Concluida su estadía en EE. UU., regresó a la tierra que la vio nacer y, tras colaborar en dos campañas políticas, trabajó en el servicio público durante siete meses de 2011 como asistente de Despacho en el gobierno capitalino, y de 2013 a 2016 en la Secretaría de Desarrollo Social, como subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social, cargo que la llevó a recorrer la gran mayoría de comunidades de la entidad.

También fue empleada de mostrador en una joyería de la capital e inició su propio negocio de ventas digitales, cuando este tipo de operaciones eran impensables.

Hoy, a sus 34 años de edad, la vida de Nydia Cano nuevamente ha dado un vuelco al verse inmersa en la política como aspirante a candidata independiente al gobierno municipal de Tlaxcala.

“Ni soy niña rica, ni soy hija de papi. Mi familia, como la de la gran mayoría de tlaxcaltecas, viene de la cultura del esfuerzo y el trabajo diario. Con orgullo puedo decir que desde muy joven trabajé para pagar mis estudios y, como muchos otros tlaxcaltecas, tuve la necesidad de salir de mi estado para crecer profesionalmente”, afirma en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

LA CAPITAL NECESITA UNA GOBERNANTE INDEPENDIENTE

Al arrancar el pasado 14 de enero su proceso de recolección de firmas de apoyo ciudadano en busca de la candidatura independiente a la alcaldía de la capital del estado, Alma Nydia Cano Rodríguez no oculta su emoción por el recibimiento de la gente.

“Estoy muy entusiasmada porque cuando a la gente le digo que soy aspirante independiente deciden detenerse para escucharme y eso para mí ya es ganancia, porque al menos no me cierran la puerta en la cara como a otros”.

Para la joven empresaria la capital necesita un gobernante independiente porque la ciudadanía está muy cansada de los partidos políticos, pero sobre todo de que el mismo partido –PRI- sea el que gobierne desde hace más de 70 años, con una sola alternancia en 2014.

-¿En qué momento decides ser aspirante independiente?

-“Las dificultades para abrirnos paso con la empresa Pronto (en noviembre de 2017) me desencantaron de los partidos políticos y en ese momento decidí ser apartidista. Es cierto, de joven apoyé campañas de algunos políticos priistas, sé cómo se mueve su sistema y no soy ingenua en ese sentido, tampoco me arrepiento porque aprendí y me enseñaron muchas cosas que desconocía, pero decidí apartarme de los partidos por congruencia”.

Para Nydia Cano lo más justo para los capitalinos es darse la oportunidad de que un candidato independiente gobierne, pues a pesar de que el mundo ya entró a la tercera década del Siglo XXI, en México y Tlaxcala se siguen modelos caducos de política gubernamental para ayudar a la gente mediante el paternalismo y no la autosuficiencia. Como ejemplo, puso que en medio de la crisis mundial por la pandemia, los partidos políticos estén preocupados por el financiamiento que recibirán y no por la gente a la que quieren gobernar.

“El presupuesto público no se puede seguir usando para campañas políticas, para tirarlo en publiidad que solo contamina… en plena pandemia usar el dinero público para promoción personalizada es contrario de lo que yo pienso, yo destinaría ese dinero para comprar vacunas, medicamentos, tanques de oxígeno para la gente que hoy más que nunca lo necesita”, expresó.

-¿Retarías a los partidos a que destinen sus prerrogativas al sistema de salud?

-“Los partidos hoy más que nunca deberían donar su presupuesto para vacunas, porque al final de cuentas ese dinero es de la gente. Y agrega: “el hecho de que para mí sea más difícil ganarme la voluntad de la gente tiene un mayor valor, ser independiente es el camino más honroso y valiente porque hay personas que solo se montan en la estructura de un gobernante y con presupuesto llegan al cargo, pero sin convicción para servirle a la gente”.

-¿Cómo sales a la calle a pedir apoyo si el llamado es quedarse en casa?

-“Es muy difícil por el contexto actual de la pandemia. De entrada salimos con las debidas medidas de prevención y aunque debamos mantenernos en casa, la vida en muchos aspectos sigue y si yo me quedo en casa los partidos de siempre volverán a ganar porque entonces no podría cumplir el protocolo de juntar el apoyo ciudadano mediante firmas”.

MINIMIZARON PRONTO, PERO EL TIEMPO NOS DIO LA RAZÓN

Cano Rodríguez afirma que la plataforma Pronto fue minimizada por algunos gobernantes y sectores empresariales, pero el tiempo y ahora con el contexto de pandemia, les dieron la razón a sus fundadores.

“Nos decían que la gente de Tlaxcala no estaba preparada para usar plataformas digitales y cuando incursionamos demostramos todo lo contrario… el error está en minimizar el impacto de la innovación tecnológica y la creatividad de los jóvenes emprendedores”.

Ahora, la empresa se ha convertido en una potencial herramienta para el cuidado de la salud de sus clientes y genera mejores oportunidades de ingresos para sus socios y empleados.

ASPIRO A UN MEJOR TLAXCALA PARA MI HIJO

Nydia Cano Rodríguez expresa que como madre de Diego, de apenas un año de edad, aspira a heredarle un mejor Tlaxcala, pero para ello “los adultos de hoy debemos construir ese futuro que buscamos para nuestros hijos”.

“Es increíble que en una ciudad pequeña y con muchos siglos de historia, sus comunidades cercanas sigan con rezagos básicos”.

Es por ello que propone cambiar los modelos de gobierno actuales para salir del estancamiento social y demostrar que Tlaxcala puede ser la primera ciudad en convertirse en ejemplo nacional mediante su movilidad.

REFLEXIÓN

La tlaxcalteca dijo que “aunque nuestros gobernantes actuales se nieguen a aceptarlo, Tlaxcala está un paso atrás comparada con otras ciudades del país, pero solo quienes salimos de la burbuja lo vemos”.

NYDIA CANO

Una de la cosas que más ha marcado mi vida fue ser migrante, pero gracias a la bondadosa familia con la que viví en Nueva York, pude pagar una excelente escuela y viajar por varios países para entender muchos contextos y aplicarlos a mi vida actual

Nydia Cano Rodríguez / Empresaria

