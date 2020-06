Es Tlaxcala único estado sin mosquito trasmisor del Dengue: Sesa

Tlaxcala es el único estado del país en donde no hay presencia del mosquito transmisor del Dengue, informó Diana Bárbara Vargas Aguilar, líder estatal del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Secretaría de Salud del Estado (Sesa).

En entrevista, dijo que por el momento en Tlaxcala no se han detectado casos autóctonos de Dengue, por lo que aquí no existe (o no se ha demostrado) la circulación del virus ni tampoco del mosquito Aedes Aegypti (el trasmisor).

“Es el único estado con esta condición pues hace algunos meses la Ciudad de México (que estaba libre) empezó a registrar los primeros casos autóctonos, eso significa que el vector llega a la zona a incubarse y replicarse y entonces las personas que son portadoras del virus van transmitiéndolo a los mosquitos y los mosquitos contagian a las personas.

Se vuelven a transmisión local”, expresó. Sin embargo, mencionó que sí han tenido casos sospechosos de Dengue, pero explicó que se trata de personas que pudieron adquirirlo al viajar a otros estados, quienes al tener ciertas sintomatologías les son tomadas las muestras de sangre para confirmar o descartar.

De acuerdo con datos del Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue, en 2019 en Tlaxcala hubo nueve casos probables de dengue que dieron negativo a la prueba, y que en lo que va de este año el mismo número de personas estuvo en esa condición, pero tampoco se confirmaron.

CONTROL DEL VECTOR DE DENGUE

Eliminar criaderos en el domicilio y en la periferia; es decir, lavar, tapar, voltear o tirar los recipientes que acumulen agua, tales como neumáticos, baldes, bidones, botellas, cubetas latas. Limpiar las canaletas de techos, limpiar drenajes, azoteas, fuentes o estructuras decorativas que contengan agua.

LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Un caso probable de dengue es la persona de cualquier edad que resida o que proceda, en los 14 días previos al inicio de signos o síntomas, de una región donde exista transmisión de la enfermedad y que presente fiebre y dos o más de los siguientes signos y síntomas: nauseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgia, dolor de cabeza, dolor retro-ocular, petequias (lesiones pequeñas de color rojo) o leucopenia (nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre).

