Es un arte el trabajo con las flores: Saúl Pérez

El oficio de un florista es un arte, pues se trabaja con la delicadeza de las flores que transmiten diversas emociones, afirmó Saúl Pérez Zamora, propietario de una florería en el mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, de la capital del estado.

Desde hace 20 años tiene su local que atiende en conjunto con su esposa, sus hijos y tres empleados, prácticamente todos los días de la semana.

Vende desde las tradicionales rosas rojas y de diferentes colores, girasoles, clavel, gladiola, hasta los tulipanes, en presentaciones que van desde ramos y todo tipo de arreglos.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala enfatizó que el oficio lo aprendió de la abuela de su esposa y, con el paso del tiempo, perfeccionó su estilo, teniendo paciencia, dedicación, disposición y cariño por las flores para arreglarlas conforme pida el cliente.

Es un oficio con pasión, a las flores hay que tratarlas de la mejor manera, darles sus cuidados para que los clientes las vean hermosas y las adquieran. Aprendí con ver y practicar, además de imaginación cuando hacemos un arreglo, sabemos cómo debe ir.

Sául Pérez atiende junto con su esposa, sus hijos y tres empleados, en el mercado municipal /Mizpah Zamora

Luego, apuntó que a mis hijos le he transmitido el amor del oficio, de lo contrario no podrán hacer lucir las flores. Aunque no lo quieran creer las flores se chiquean, deben tratarlas con cariño.

A decir de Saúl, las flores siempre tienen que estar en su mejor momento, lucir perfectas para el motivo por el que son adquiridas.

Mencionó que los arreglos de flores que hace son para todo tipo de ocasión, para los novios, los cumpleaños, las fiestas y para la gente que fallece. Hacemos desde el arreglo más sencillo hasta el centro de mesa con base de cristal y cerámica, entre otros diseños. Los hacemos como lo pida el cliente.

Además de que la florería es su negocio del que obtienen recursos propios, dijo que aprendió a tener gusto por cuidar las flores que exhiben y les duren el mayor tiempo de días.

Desde que tenemos las flores en el local, nos duran una semana y en ocasiones casi dos.

Destacó que a lo largo de estos años consiguió tener clientela que cada que necesita de flores, acuden a su local y los recomiendan.

Los arreglos florales que realizan son para todo tipo de ocasión /Mizpah Zamora

Compartió que una de las experiencias que recuerda desde que es florista, fue hacer un arreglo conformado por mil rosas que colocó de la manera más estética en un canasto grande.

Se trató de un cliente, así que tuve que conseguir la flor y ordenarlas para que lucieran, fue laborioso. Me tardé tres horas, pero quedó muy bien, no supe a quién lo regaló, pero lo envié a la dirección que me dejó.

En otra ocasión, rea lizó un arreglo en un cuerno de la abundancia grande que estuvo formado por quince docenas de rosas. “Ese cliente pidió a su novia con las flores, precisamente un 14 de febrero”.

LAS FECHAS DE MAYOR VENTA

Desde su punto de vista, dijo que las fechas en que tiene más venta son el 10 de Mayo y el del amor y la amistas este 14 de febrero.

Por cierto, que en la víspera de la celebración de los enamorados y las amistades, expresó que se alistan, pues a lo largo del día atienden a los jóvenes y señores que adquieren los arreglos para sus novias, amigas y esposas.

RECOMENDACIÓN PARA QUE LOS ARREGLOS DUREN MÁS

Asimismo, apuntó que les recomienda a sus clientes que cambien cada tres días el agua de sus arreglos, lo que permitirá que las flores luzcan más tiempo.

Abundó que también es bueno sesgar el tallo, pues ayudará a que se nutran de agua. “Cuando regresan los clientes me dicen que sí funcionó el consejo, es el detalle, atendemos a la gente con gusto y amabilidad”.

Pérez Zamora refirió que sus proveedores son originarios de diferentes municipios del estado de Puebla.

150 Pesos es el valor de una canasta de flores.

20 Pesos cuesta una rosa arreglada con celofán y liston.

Florista

Persona que tiene por oficio vender flores y plantas, además de hacer adornos florales en un comercio.

