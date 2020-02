Es un gran orgullo servir a México: Sugey Barragán

Honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación son los valores que le permiten a quienes integran las Fuerzas Armadas de México cumplir con todas las misiones que les son conferidas.

Y precisamente esos conceptos describen a Sugey Barragán Salazar, subteniente cirujano dentista adscrita desde hace cuatro meses a la 23 Zona Militar con sede en Panotla.

Para ella, portar la ropa del Ejército va más allá de colores o de un uniforme, pues, a su corta edad, (24 años), sabe que se trata de una de las responsabilidades más grandes que le han sido encomendadas.

Sugey Barragán Salazar, subteniente cirujano dentista adscrita desde hace cuatro meses a la 23 Zona Militar con sede en Panotla / Mizpah Zamora

En entrevista, Barragán Salazar contó que colocarse la piel de las Fuerzas Armadas representa el poseer el respeto de todos los mexicanos, pues se convierte en el símbolo de la institución que cuida del país.

Siempre hay que portarlo con demasiado respeto y gallardía, no es cualquier cosa, en el uniforme y en nuestra bandera se ven reflejados todos los ciudadanos,expresó.

Como lo hacen quienes integran las filas de las fuerzas castrenses, se siente orgullosa de pertenecer a esa noble institución que este miércoles 19 de febrero cumple 107 años de existir.

La gente, sobre todo los niños, la ven con respeto, con seguridad, con admiración y como un ejemplo a seguir y eso, aseguró, le genera un cúmulo de felicidad y la hace sentir bien.

Al ser dentista, su encargo es completamente diferente al de sus compañeros de arma quienes sí están delegados para cuidar de la seguridad y soberanía del país; en su caso, desde su área brinda atención a los derechohabientes y a los militares.

Nuestro trabajo es que ellos y sus familias se sientan bien y seguros a través del Servicio Médico y Odontológico, para que puedan desarrollar sus actividades sin ningún problema,

expresó.

MUJER MILITAR

Aceptó que para una mujer ser militar representa un reto más grande que para los hombres, ya que en algún momento se convertirán en madres y tendrán que dividir su tiempo entre su trabajo al servicio de la patria y el cuidado de su familia.

Mencionó que la mujer es el núcleo de una familia, de ahí que resulta más difícil quitar a la mujer que al hombre de ese ambiente.

Por otro lado, habló sobre el adiestramiento militar que reciben.

Narró que es el mismo para las mujeres y para los hombres, pero aclaró que hay parámetros que cambian y que son acordes con la fisiología de cada género.

Ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló, le ha dado diversas satisfacciones y, de momento, la que más valora es el haber egresado de un plantel militar, de forma inmediata tener un trabajo y a los 15 días recibir su primer salario.

Eso yo creo que en ninguna escuela sucede, además de eso nos otorgan prestaciones y en lo personal el Seguro Médico para mis padres, el saber que ellos están bien estando yo aquí es lo más satisfactorio, enunció.

Es eso, el amor a su familia, lo que le impulsa a seguir con su formación, por eso ha planeado conseguir un ascenso para poder acceder a la especialidad en odontopediatría, pero también proyecta tomar cursos que le permitirán estar actualizada y brindar una atención de calidad al paciente.

Ascender poco a poco, pero sin descuidar el lado familiar porque para mí eso es muy importante, compartió.

CÓMO ES LA RUTINA DE UN MILITAR

Ser militar es sinónimo de ser disciplinado y eso lo sabe la subteniente Barragán Salazar desde que inició con los trámites para ingresar como estudiante a las Fuerzas Armadas.

Al igual que sus compañeros, todos los días, a las 7:30 horas, debe pasar lista; después, alrededor de las 8:00 horas, inicia con sus labores como odontóloga.

A las 13:30 horas está programada la comida y en caso de no estar de servicio a las 15:30 horas nuevamente se forma para pasar lista, y si no tiene pendientes puede retirarse a su domicilio particular.

Pero si estamos de servicio entonces al terminar con nuestros los alimentos regresamos al agrupamiento de sanidad, para brindar atención de urgencia a los pacientes que pudieran acudir en el día, dijo.

EL MENSAJE

Barragán Salazar dijo a los niños y jóvenes que sí es complicado hacer lo que se quiere porque todo cuesta, pero que cuando los caminos tienen piedras, al final, lo conseguido, sabe mejor.

No dejen de ir a la escuela, échenle ganas y por qué no también en el deporte que les permitirá crecer, recomendó.

107 años cumple el Ejército Mexicano, en recuerdo de la creación de la primera fuerza armada bajo el mando de Venustiano Carranza el mismo día del año 1913.

SUBTENIENTE

Sugey Barragán Salazar, subteniente cirujano dentista, está adscrita desde hace cuatro meses a la 23 Zona Militar con sede en el municipio de Panotla.

