Es Uptx sede del Americas Conference of Universities

La Universidad Politécnica de Tlaxcala es sede de la Tercera Conferencia Virtual Anual de The Americas Conference of Universities (ACU), en la cual participan once instituciones académicas nacionales e internacionales analizando, del 18 al 20 de noviembre, los desafíos y respuestas de la educación superior ante la Covid-19 (STEM Higher Education Challenges & Responses to Covid-19).

A través de la plataforma virtual de la Uptx, durante tres días, rectores y vicepresidentes de universidades, así como juntas de regentes y directores, funcionarios gubernamentales, académicos, investigadores, estudiantes y profesionales están intercambiando experiencias y estableciendo contactos con el objetivo de mejorar las prácticas educativas en la educación superior en medio de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19.

En el primer día de actividades de esta tercera edición de la ACU, Enrique Padilla Sánchez, rector de la Uptx, destacó ante rectores de las instituciones superiores participantes en el Congreso internacional, la importancia que han tenido las plataformas digitales y los medios de comunicación en medio de esta pandemia.

Enfatizó que a través de estos espacios virtuales, la actividad de las universidades del país y del mundo no se ha frenado, y eso ha permitido a las comunidades educativas seguir en contacto, compartiendo no sólo conocimientos de manera continua, sino también sentimientos, los cuales, ante la contingencia sanitaria, le han dado sentido a la vida de maestros y estudiantes en estos poco más de 10 meses de confinamiento.

En esta tercera edición de la Americas Conference of Universities participan, además de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad de Nuevo México, de Estados Unidos; la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, la Universidad de Sonora y la Universidad Politécnica de Santa Rosa.

Cabe destacar que a lo largo de estos tres días, la plataforma virtual creada por la Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Uptx será el espacio, a través del cual se desarrollarán una amplia variedad de actividades, incluida la sesión plenaria de los once rectores, además de la realización de conferencias magistrales, talleres, paneles de intercambio de ideas entre las autoridades de las universidades participantes, así como ceremonias de premios y actividades de networking, entre otras muchas actividades.





