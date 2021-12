Escuelas indígenas de Tlaxcala enfrentaron doble reto con la educación a distancia

Ante las carencias económicas, las escuelas de educación indígena tuvieron que enfrentar un doble reto para seguir con la educación a distancia, pues muchos de los estudiantes carecían de un dispositivo electrónico para poder continuar con sus lecciones.

Sin embargo, los docentes tuvieron que utilizar diversos medios y estrategias para poder llevar a los menores las actividades diarias a realizar, las cuales fueron desde enviarlas vía WhatsApp con cualquiera de los integrantes de la familia que contara con un teléfono, o de llevarles a sus hogares las actividades.

En este sentido, Martha Zelocuate, directora de la primaria Maxixcatzin, ubicada en Contla, dijo que en la institución educativa los temas económicos fueron la principal razón de que no pudieran los estudiantes continuar con la educación en la virtualidad.

Reconoció que la emergencia los tomó totalmente desprevenidos, pues nunca antes habían enfrentado una circunstancia similar, para la cual no estaban preparados y que para sobreponerse tuvieron que capacitarse y tener nuevos métodos de aprendizaje.

Empero, lamentó que esta circunstancia originó brechas importantes de rezago educativo, que no se pueden ocultar, pues existen situaciones complicadas con los niños, aunque eso –afirmó- no provocó deserción escolar e, incluso, su matrícula aumentó en cinco niños, aunque no es mucho sí es significativo, más en estas circunstancias.

174 alumnos es la matrícula de la primaria Maxixcatzin de Contla.

