Esperan colectivos de Tlaxcala que la nueva Fiscalía estatal abone en atención de alerta de género

Ante el inminente inicio de operaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), colectivos feministas esperan que abone en la atención de la alerta de género, pues parte de la esencia para su creación es que desde su autonomía genere las mejores condiciones para tener un impacto en cada determinación.

Local Desde el Colectivo Mujer y Utopía, lucha Edith Méndez para que mujeres no sufran violencia

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, señaló que la integración de la Fiscalía es importante porque desde esta instancia comienzan las investigaciones, pero lo que hasta el momento han visto no han sido grandes modificaciones o aportaciones que les dé una idea de que realmente tienen un compromiso para darle respuesta a las problemáticas que enfrentan las mujeres.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Por lo anterior, exigió que quienes integren la FGJE sean personas y áreas especializadas, de lo contrario las instituciones continuarán con esa deuda histórica con las mujeres y en general la población, pues esta institución es una de las medidas que están contempladas en la alerta y que, como parte del grupo interinstitucional multidisciplinario que forman como organización, actualmente han señalado que lo que se establece en la alerta, precisamente ha sido parte de las deudas institucionales que no se han atendido.

Local No más indolencia ante feminicidios, piden activistas este 25N

Sin embargo, reconoció que la migración de Procuraduría a Fiscalía no las ha dejado tranquilas, pues el proceso no ha sido realmente transparente y tampoco han visto que se hable de personas realmente especializadas en el enfoque de género, de derechos humanos, con un conocimiento de la normativa internacional o con una carrera que realmente evidencie que tiene un sentido humano para la protección de los derechos humanos. No podría decir que estamos tranquilas, al contrario, nos preocupa cómo se ha dado el proceso y cuáles pueden ser los resultados porque, además, esto tiene que impactar precisamente en delitos como el feminicidio y también en una Fiscalía para atender estos delitos

Indicó que este cambio debe llevar a otras modificaciones y reconfiguraciones para realmente hablar en este caso que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera pronta, gratuita y con los más altos estándares internacionales pues, de lo contrario, se hablará de justicia a medias y eso no pueden aceptarlo en el estado.

Lee también: ➡️ Desde el Colectivo Mujer y Utopía, lucha Edith Méndez para que mujeres no sufran violencia

ERNESTINA CARRO NO HA MOSTRADO CAMBIOs: mendez

Por otro lado, Méndez Ahuactzin reconoció que hasta el momento la exprocuradora de justicia y quien podría participará en el proceso de selección de fiscal, Ernestina Carro Roldán, no ha cambiado la percepción en el caso de la procuración de justicia, en específico en contra de las mujeres.

Empero, refirió que a raíz de la violencia de género han logrado empezar a modificar algunas prácticas que se tenían arraigadas, pero no un cambio sustancial, de ahí que en tres años es difícil observar algo distinto e, incluso, hasta en seis, pero hasta el momento no existe un gran avance y eso es lo que les preocupa.