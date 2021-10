Estables, precios de productos básicos: INEGI

En este décimo mes del año los precios de los productos básicos mantienen un comportamiento estable, sin incrementos excesivos en verdulerías, mercados y supermercados.

Y es que, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, dio a conocer que en la primera quincena de octubre la inflación fue de 0.54 %, que está dentro de los parámetros esperados.

La variación de precios en los productos básicos están sin modificaciones drásticas / Mizpah Zamora | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con expertos en materia de economía, este parámetro es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios.

El Inegi informó que los productos que tuvieron alza de precios a nivel general fueron el gas doméstico, la cebolla, el huevo, los nopales, así como los servicios turísticos y vivienda. Agregó que Tlaxcala no se ubicó en las entidades donde hubo mayor aumento de precios.

Tras un recorrido, este Diario verificó que en el caso de los nopales las verdulerías venden c uatro nopales por 10 pesos y la cebolla a 27 pesos el kilo. El pollo entero tiene un precio promedio de 50 pesos, surtido 58. El bistec de puerco tiene un valor de 110 pesos, al igual que la costilla. En tanto la carne de res surtida 90 y el bistec de res 140 pesos, precios que se mantienen comparado con el mes anterior.

Mientras que el jitomate tiene un costo de 16,17 y 18 pesos el kilo, pero también hay de 22 pesos que según los comerciantes es de mejor calidad. En este producto los precios bajaron, comparado con julio pasado donde el kilo llegó a costar 35 pesos en verdulerías y 38 pesos en supermercados.

En cuando al tomate tiene un valor de 25 pesos, registrando un aumento, comparado con el mes anterior que costaba 17 pesos. El aguacate se comercializa en 59 pesos el kilo, aproximadamente, según la variedad.

Asimismo, el pepino cuesta 20 pesos el kilo, el ajo 72, chayote 12 pesos, zanahoria 12 pesos y chile poblano 22, precios que se mantienen sin cambios drásticos.

Tras comprar sus productos para la comida del fin de semana en una verdulería de la capital del estado, Mireya N., madre de familia, manifestó que cada quincena observa que los precios aumentan, pero deben comprar los productos para hacer la comida, porque comprarla sale más costoso.

Veo que el tomate ya subió otra vez, así cada semana hay desequilibrios, suben los precios, pero nosotros no ganamos más. El gobierno debería apoyarnos con mantener los precios porque seguramente van a subir que por los fríos y el fin de año,

Al respecto, Leticia N., madre de familia, reconoció que cada semana tiene que estirar el gasto porque los productos suben y todos los días debe preparar la comida.

Definitivamente tengo que hacer la lista de lo que necesito para la comida porque hay productos que están caros y trato de comprar menos o sustituir por otro, porque mi esposo me da el gasto de la semana, pero no me da más porque el salario que le dan en su fábrica es el mismo.

3 incrementos registró el Inegi: en el gas, el consumo de la electricidad y la cebolla

0.54 por ciento, inflación en la primera quincena de octubre, según el Inegi

