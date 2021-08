Estancada, operación de semáforos inteligentes

Han pasado más de tres años desde que fue anunciada la instalación de semáforos inteligentes en la capital de Tlaxcala, cuya intención era aligerar el tránsito vehicular en el centro histórico, y al momento su operación permanece varada.

Municipios Obra pública, esencia del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios

Fue a inicios de 2018 cuando la administración municipal que encabezaba Anabell Ávalos Zempoalteca informó sobre la colocación de prototipos de semáforos inteligentes con GPS, eso como parte de un programa piloto en favor de la movilidad del municipio con el mayor número de habitantes del estado.

Municipios Cableado antiguo inhabilita semáforos de la capital

En ese momento, las autoridades explicaron que esa tecnología iba a mejorar la vialidad, pues al estar basada en georreferenciación informaría sobre el tráfico vehicular existente en las principales vías de comunicación, y de forma automática agilizaría la circulación cuando fueran detectadas zonas con congestionamiento.

Te puede interesar: ➡️ Continúa la instalación de semáforos "inteligentes" en la capital tlaxcalteca

Por ejemplo, si en la avenida Independencia hay un cúmulo de vehículos, ocasionado en parte por el rojo, entonces en ese semáforo darían mayor tiempo al color verde para desfogar el congestionamiento, y empatarían tiempos con los dispositivos que estén inmediatos.

Sin embargo, ese proyecto no quedó consolidado, y a pesar de que son funcionales –como cualquier otro que no es inteligentes- de todos los dispositivos que sí fueron colocados no todos fueron echados a andar.

El proyecto de los semáforos inteligentes no quedó consolidado. | César Rodríguez

Local "Ser mamá, sinónimo de trabajo y compromiso": Anabell Ávalos

NO OPERAN COMO “INTELIGENTES”

Te puede interesar: ➡️ [Exclusiva] CES 2019, tecnología para empoderar a los ciudadanos

Un caso particular es el semáforo peatonal colocado en el cruce del bulevar Tepehitec y la avenida Vicente Guerrero, cerca de la zona conocida como el Trébolito, una zona peligrosas para los peatones que buscan cruzar esas vialidades, sobre todo porque por ahí transitan autos que se dirigen a la Central de Autobuses de Tlaxcala, al Hospital General de Tlaxcala, al Centro de Tlaxcala y al Trébol.

Pero no solo no funciona el semáforo peatonal, pues al no estar instalados correctamente desde que fueron colocados, los cinco semáforos en la fuente del “Trébolito” parpadean en amarillo todo el tiempo.

De forma general ese sistema todavía no funciona, pues la administración dejó pendiente la instalación de cerca de la mitad de los semáforos que serían colocados en 25 cruceros del municipio capitalino, de ahí que no cumple con su principal función que era agilizar el tráfico vehicular.

Local La Secte está dispuesta a contribuir para crear Ley de Movilidad y Transporte

Te puede interesar: ➡️ Instalará ayuntamiento de Tlaxcala prototipo de “Semáforo Inteligente”

Así, avenidas como la Juárez e Independencia, dos de las más concurridas por la ciudadanía, siguen presentado congestionamiento vial, sobre todo en horas pico del día.

NO PRIORIZAN AL PEATÓN

Tras ser anunciado dicho proyecto, que presuntamente ayudaría a la capital de Tlaxcala para ser ciudad modelo, fue destacado por las autoridades que uno de los objetivos de los semáforos inteligentes era proteger al peatón, pues con ello los ciudadanos podrían cruzar las vialidades sin poner en peligro su integridad física.

5 semáforos hay en la zona de la fuente del “Trébolito”, los cuales solo parpadean en amarillo todo el tiempo

Municipios Operará en breve Programa de Movilidad Sostenible, en la capital

El Programa de Movilidad estableció la instalación de 16 semáforos peatonales en la ciudad, donde anteriormente solo había uno, y aunque en muchos cruceros han sido útiles, en algunos otros los automovilistas no los respetan.

Te puede interesar: ➡️ Instalan “semáforo inteligente” con GPS

Y como ejemplo, está el paso a los peatones frente a Las Escalinatas de los Héroes y cerca de la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, pues tras un recorrido hecho por El Sol de Tlaxcala fue constatado que sigue siendo peligroso cruzar, al ser ignorado por los inmovilistas que “dan vuelta con precaución”.

MEJORARÍAN IMAGEN VISUAL

Sumando a lo anterior, los semáforos inteligentes tendrían otra función: disminuir la contaminación visual, pues serían prácticamente imperceptibles, a diferencia de la estructura convencional (normalmente amarillos).

Municipios Continúa la sustitución de semáforos en la capital

30 mil pesos, aproximadamente, costó cada semáforo.

Te puede interesar: ➡️ Operará en breve Programa de Movilidad Sostenible, en la capital

Además, como parte de ese programa, el ayuntamiento capitalino dijo que sustituiría alrededor de 200 semáforos en todo el municipio que fueron instalados durante la administración de la gobernadora Beatriz Paredes Rangel, hace unos 30 años.





8 puntos de la capital del estado cuentan con semáforos peatonales.

25 cruceros del municipio capitalino contarían con semáforos inteligentes, según el proyecto.

De forma general ese sistema todavía no funciona, pues la administración dejó pendiente la instalación de cerca de la mitad de los semáforos que serían colocados.

Te puede interesar: ➡️ Colocan semáforos en el “Trébolito” de la capital

Labora la Sepe-Uset con 40 % de administrativos | Exhortan a no regresar a la totalidad de los agremiados pese a semáforo verde...https://t.co/lCQfvUng8C#Educación @septlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 24, 2021

MÁS NOTAS

Local Tlaxcala, de los menos delictivos

Municipios Tlaxcala capital, por abajo de la media nacional en percepción de seguridad pública: INEGI Municipios Entregan 108 enmiendas de actas de nacimiento en la capital