Este no es un proyecto de intereses particulares: Arturo Morales

Este no es un proyecto de intereses particulares ni económicos, o que se generó en lo oscurito, por eso le apostamos a la transparencia, que es otro factor determinante para romper el esquema de que ya me toca, yo soy; no, hoy decidirán mis hermanos de gremio, sostuvo Arturo Morales Juárez, aspirante de la planilla lealtad a la renovación de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte).

Local El domingo designarán al líder de Sección 31 del SNTE

En su momento, el oriundo de San Juan Totolac recordó que es maestro frente a grupo en telesecundarias, en Tlaxco, siendo en este sistema donde conoció de primera mano las carencias sociales como en de los docente, lo que derivó en el fortalecimiento de los ideales y la búsqueda para luchar y generar una organización sindical fuerte, firme y enfocada en los dos principios filosóficos, la defensa de la escuela pública y los derechos de los docentes.

Entérate: ➡️ Otorga gobierno estatal tres mil 644 servicios de recarga de oxígeno para enfermos Covid

Local Suspenderán clases por elección de la Sección 31 del SNTE

En entrevista a un día de realizarse la elección sindical, el egresado del extinto Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa, explicó que buscó estar en la toma de decisiones para generar una nueva política sindical de servicio, atención, respuesta, cercanía con los docentes y con esa lealtad que se merecen.

Por ello, señaló que emergió como delegado para formar parte del comité seccional en el antiguo esquema de elección de dirigentes, donde también fue representante de escuela, miembro de un comité delegacional, secretario delegacional y hoy miembro del comité seccional.

Lee también: ➡️ Detección temprana del cáncer de mama salva vidas

LAS PROPUESTAS

Por otro lado, explicó que sus propuestas se basan en situaciones alcanzables, viables y reales, porque son tiempos de ejercer una política sindical responsable, ética y de servicio y, en esa sintonía ante la situación crítica de salud, fundamentalmente el proyecto está enfocado en mejorar el servicio de salud, para lo que trabajará conjuntamente con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asegura el aspirante a la secretaría de la Sección 31 del SNTE, Arturo Morales Juárez, que su triunfo será contundente / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

No te pierdas: ➡️ La visión feminista transforma vida política: Beatriz Paredes

Asimismo, señaló que estará vigilante de los procesos que realice la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, porque aunque tiene reglamentos y autonomía, en esos procesos tiene que ver los derechos y esa es su razón de ser, defender sus derechos.

Local Se aproxima elección en la Sección 31 del SNTE

Tenemos que estar ahí para que el cambio, la permuta, promoción, ascenso e ingreso sea para el compañero que por derecho corresponda, y acabar con viejas prácticas de beneficio al cercano, incondicional o al amigo, manifestó.

No dejes de leer: ➡️ El domingo designarán al líder de Sección 31 del SNTE

Además, afirmó que buscarán atender las necesidades del personal de apoyo y asistencia a la educación, pues son más de cinco mil los que están ávidos de respuesta por parte de su organización sindical, para lo que implementarán carrera administrativa, además la recategorización de claves y, sobre todo, el cuarto grupo de escalafón, que no tocó la reforma de 2013 y que está especificada para el personal de apoyo que no puede crecer.

Local Sin fecha, la elección en Sección 31 del SNTE

Aunado a lo anterior, mencionó que buscará impulsar y fortalecer el sector de los jubilados, de ahí que el bono que reciben en diciembre será decoroso, depositado en sus comprobantes de pago y tarjeta para que lo utilicen cuando lo necesiten y evitar que estén formados varias horas.

Más información: ➡️ Acuerdan UATx y TSJE intercambio académico

También, generará convenios para que puedan tener el acceso a artículos que se requieren como lentes, bastones, muletas, andaderas, sillas de ruedas, aparatos auditivos. Finalmente, aseguró que en caso de que los resultados no le favorezcan respetará la decisión que los trabajadores tomen, pues el secretario general será a quien la base elija y determine.

Los exhortó a participar y ejercer su derecho al voto y ser parte de la fiesta democrática, que sea un evento plural, abierto, de respeto y ético.

Te puede interesar: ➡️ Aumentó Marco Mena pago de bonos a funcionarios: IMCO

Continúa leyendo:

Local Sección 31 y la Sepe acondicionan escuelas

Local Asignan 113 direcciones y supervisiones para el ciclo escolar 2021-2022