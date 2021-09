Estudiarán la cuenta 2021 del Legislativo

Tras integrar la Comisión de Finanzas y Fiscalización, los diputados que la conforman valoran estudiar la cuenta pública 2021 del Poder Legislativo debido a que los diputados salientes aprobaron los ocho meses que ejercieron.

En entrevista, la presidenta de la Comisión, Guillermina Loaiza Cortero, señaló que aún no les ha sido remitida la información de entrega-recepción correspondiente a este órgano interno, pero fue clara que la revisión de la cuenta pública será uno de los primeros temas que sometan a valoración.

Resaltó que la cuenta pública de los entes debe de dictaminarse de manera anual, como lo establece la legislación y que en ninguno de los casos se puede realizar una excepción.

Explicó que no se puede considerar que existió un análisis completo de la cuenta pública del Congreso local porque se empatan dos administraciones, y que la evaluación debe ser de manera anual, no solo parcial.

La diputada fue clara que dependerá de las manifestaciones que hagan los integrantes de la Comisión, además de que la calendarización de la misma dependerá del trabajo que tengan sus homólogos y como el tiempo se los permita.

Con relación a supuestas irregularidades que se han señalado respecto al proceso de entrega–recepción, refirió que no han sido informados aún por lo que no podrán hacer planteamientos adelantados hasta que no concluyan la revisión.

Resaltó que podría ser el próximo viernes cuando definan cual será el actuar de la Comisión y conforme a los planteamientos que hagan sus compañeros para evaluar las condiciones financieras y administrativas que reportaron y aprobaron los legisladores salientes.

Los integrantes de la LXIII legislatura aprobaron la cuenta pública del Poder Legislativo del 1 de enero al 29 de agosto de 2021

