Estudiarán tema de basiﬁcados: Rubén Terán

Sin fijar una postura a favor o en contra sobre la basificación de trabajadores al interior del Congreso local, el diputado electo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rubén Terán Águila, aseguró que estudiarán el tema y consideró que “en este momento sería muy aventurado fijar una posición”.

El legislador, quien ya fue nombrado coordinador de la próxima bancada de Morena, señaló que será hasta que asuman el cargo que tomarán alguna decisión respecto al tema, resultado de los efectos que la generación de las nuevas plazas pudiera provocar a las finanzas del Congreso local.

Expresó que hasta que no conozcan el número de plazas laborales que se crearon, a quienes fueron asignadas y los salarios establecidos, no podrían definir si existió un acto de corrupción.

“Quisiera ser prudente y hasta que no tengamos los documentos y nombres no podemos tomar decisiones, pues en este momento sería muy aventurado”, aseveró.





Aseguró que las acciones que tomen en cuanto asuman el cargo tendrán que ser consensadas con los 25 diputados, respetando los preceptos que rigen a su partido de no mentir, no robar y no traicionar.

El legislador comentó que la información con la que cuentan es solo la que ha trascendido de manera mediática, y planteó que hasta que tenga la documentación y registro de los trabajadores del Poder Legislativo podrán emprender acciones.

Refirió que al ser un tema en conjunto con un sindicato de trabajadores no puede ser una decisión que pueda ser tomada de manera unilateral, pues la información que le han referido es que fue por una determinación jurídica que hicieron las adscripciones de los trabajadores.

Con relación al tema de que las plazas fueron asignadas a familiares, Terán Águila prefirió reservar su posición, al considerar que sería irresponsable emitir un comentario en contra.

El Comité de Administración aprobó la basificación de 34 colaboradores del Congreso local, que serán adscritos al Sindicato "7 de Mayo", informó la presidenta de la Comisión Permanente, Luz Vera Díaz

