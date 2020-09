Evalúa PRD alianzas a diputaciones federales

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) definirá las alianzas políticas para el próximo proceso electoral en dos escenarios distintos, detalló el dirigente estatal, Julio César Pérez González, quien refirió que la asociación partidista que entablen será diferente para el proceso federal y para el local.

Local Próximas elecciones garantizarán paridad: Laura Yamili Flores

Comentó que han entablado mesas de trabajo con la mayoría de los partidos políticos para estudiar todas sus posibilidades, al señalar que la intención de generar un acuerdo partidista, es para lograr mejores resultados rumbo a la lección 2021 y no generar consecuencias negativas.

Pérez González refirió que en primera instancia trabajaran con los perfiles con los que cuenta el partido para evitar daños colaterales, tras considerar que el establecer un proyecto político común no tiene que tener como consecuencia el sacrificio de posibles candidatos “o el enterrar las aspiraciones de algunos de los militantes”.

Fortalecen sistemas de Protección Civil en Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/aYBdUHU1Vk #Tlaxcala #PC pic.twitter.com/oGPhpy89m9 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 20, 2020

A pesar de que las reuniones con otros institutos políticos por parte del PRD, suman un número importante, el líder partidista expresó que no se ha concretado ningún acuerdo, aseveró que “hasta que no tengamos estudiados los beneficios o falta de estos en el tema electoral no podremos no tomar alguna decisión”.

Sobre la elección federal, expuso que a pesar de que ya inició, tienen tiempo para definir si se coaligarán con otros partidos.

Impulsa Itea uso de App educativa



Continúa leyendo ➡ https://t.co/zSFFrRPAd1 #Educación #Tlaxcala pic.twitter.com/ft6YNl8o4D — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 21, 2020

No dejes de leer:

Local Podría PRD tener coalición con PRI: Julio Cesar Pérez

Local PRD no descarta a Anabell Ávalos como candidata