Evitan influyentismo en vacuna contra Covid

Hasta el momento, ningún funcionario estatal se ha vacunado contra la Covid-19, pues se está evitando el influyentismo, afirmó tajantemente el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

En este sentido, sostuvo que aunque él recorre los hospitales reconvertidos para la atención de pacientes infectados con el nuevo coronavirus, no se encuentra en la primera línea de combate en los nosocomios, de ahí que no ha recibido el biológico y esperará su oportunidad conforme al plan nacional para ser inoculado.

De igual forma, puntualizó que el gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, tampoco ha recibido la dosis del biológico de Pfizer-BioNTech, el cual está destinado, en estas primeras etapas, para personal médico.

Ante este escenario, puntualizó que el tema de la vacunación es algo que no se debe estigmatizar y menos radicalizar, pues Covid-19 se presta a muchos miedos y la vacuna se ve como una gran salida, cuando no lo es, pues su potencial de protección no es del 100 %, pero muchas personas lo ven así y eso generó que quisieran acceder a esta.

“Ahora los que se han vacunado estamos buscando tal cual sea el reglamento, nos han pedido algunas otras personas que se vacunen, pero lo que les hemos pedido es que nos lo den por escrito y la autorización de quién viene, pues de lo contrario estaremos apegados al lineamiento federal”, abundó.

Finalmente, reiteró que ni directivos de los hospitales ni demás personal que no está en la atención primaria del SARS-CoV-2 será vacunado, sino hasta que le toque su turno de acuerdo al plan que lleva el Gobierno Federal.

