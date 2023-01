Exhorta Congreso a municipios que cumplan con la entrega de su Presupuesto de Egresos

Diputados locales hicieron un exhorto a los ayuntamientos que no han cumplido con la aprobación anual de su Presupuesto de Egresos y que no lo han remitido al Congreso del Estado lo hagan para no caer en una omisión a la legislación local.

El llamado fue a los municipios que han excedido el plazo límite del 31 de diciembre para cumplir con esta obligación, hecho que fue evidenciado en la última reunión ordinaria sostenida por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Y es que, en el artículo 33 fracción IV de la Ley Municipal establece que los 60 ayuntamientos deben cumplir con la aprobación del Presupuesto de Egresos y remitirlo al Congreso del Estado, antes del 31 de diciembre.

Además, el documento para efectos de control debe ser publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Derivado de esto la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobó requerir a los municipios a que cumplan con lo establecido por la ley en la materia y presentar el proyecto ante el Congreso del Estado.

Aunque, los congresistas no especificaron el número de demarcaciones que incumplieron con esta obligación, externaron que el llamado es a evitar en un futuro la ingobernabilidad e ilegalidad en los municipios que no cuenten con su presupuesto de egresos correspondiente.

Debido a que con la aprobación presupuestal, los ayuntamientos podrán erogar legalmente sus recursos; de lo contrario de no hacerlo será con base en el presupuesto anterior.