Exhorta la Iniciativa Privada de Tlaxcala a prevenir el delito

Luego de que terminó en violencia la protesta de mujeres, la Iniciativa Privada de Tlaxcala llamó a las autoridades estatales a prevenir el delito, pues la violencia no puede combatirse con más violencia, ni habría necesidad de hacer destrozos a los edificios.

Y es que, el saldo preliminar de la marcha de mujeres, la tarde del pasado martes, fue quema de mantas, pintas, daños a edificios públicos y agresiones físicas, además de cuantiosos daños materiales por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En entrevista, el presidente Centro Empresarial de Tlaxcala adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Noé Altamirano Islas, opinó que la marcha del ocho de marzo fue rebasada y hubo un mal manejo por parte de las autoridades estatales, quienes deben procurar la prevención del delito e impartir la justicia, ya que al final las mujeres quieren piso parejo, vivir en paz y ser escuchadas.

Opinó que la marcha fue parte de las expresiones donde las mujeres tratan de evidenciar la situación en la que están.

Los actos no son justificables porque dos males no hacen un bien. Creo que sí hubo un rebase hacia las autoridades policiales y el gobierno, creo que sí hubo un mal manejo, por supuesto las expresiones que hicieron las mujeres se salieron de control, insisto dos males no hacen un bien.

Noe Altamirano mencionó que es necesario cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, pues en el desempeño profesional y trabajo ambos géneros muestran cualidades. Luego, consideró que el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros tiene un voto de confianza, ante su política de respeto a las mujeres y cero tolerancias a las agresiones.

Asimismo, afirmó que desde la Coparmex reiteran el compromiso para promover acciones que hagan de Tlaxcala un mejor lugar para las mujeres, protegiendo su vida, dentro de un país más equitativo.

Reconoció que los feminicidios, violaciones, acoso a mujeres son situaciones que afectan, más cuando no hay resultados de las investigaciones.

Es un tema que no se puede ocultar, dar carpetazo, olvidar, ser indiferentes. Pensar en las mujeres desaparecidas que ya no están con las familias. Los casos deben ser investigados hasta las últimas consecuencias.

