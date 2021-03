Exigen a PRD agilizar registro para diputados

Los aspirantes a diputados locales por el Distrito VI, Oscar Calderón Pichón y Edwin Romero Corona, propietario y suplente, respectivamente, exigieron al presidente estatal de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Julio César Pérez González, que informe día y hora para el registro de la única fórmula registrada en ese instituto político y se les precise la documentación necesaria ante la autoridad electoral.

Local Consolidará PRD proyecto con impulso a las mujeres

A poco más de 24 horas para que venza el plazo de registro de candidaturas a diputados locales ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Calderón Pichón y Romero Corona confían en recibir contestación de la dirigencia, pues “creemos que el partido político al que pertenecemos atenderá satisfactoriamente nuestra petición, ya que de hacer caso omiso a la misma, se nos estaría vulnerando nuestro derecho político electoral a ser votados y nos obligarían a defender nuestros mismos derechos ante los tribunales”, expusieron.

Oscar Calderón Pichón manifestó su inquietud al sentir la indiferencia de la dirigencia estatal con la estructura que representan los militantes del PRD en los municipios de Ixtacuixtla, Panotla y Totolac, ya que “tan solo en estos tres municipios representamos más de 4 mil 700 afiliados al PRD y debemos manifestar nuestra inquietud por la indiferencia de nuestra dirigencia, pues hasta el momento no hemos sido convocados, ni informados sobre el registro”, enfatizó.

Elecciones, oportunidad de participación social



Continúa leyendo ➡ https://t.co/bW56V8nw8K#Elecciones2021 pic.twitter.com/H9vpbZTVdP — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 23, 2021

Lamentó que el dirigente estatal, Julio César Pérez González, sea manipulado por José Manuel Cambrón Soria y Santiago Sesín Maldonado, quienes se han preocupado por hacer una mega alianza que no contempla las bases del perredismo.

Sostuvo que lo que le han “vendido” a la candidata Anabell Ávalos Zempoalteca son “mentiras y espejitos”, al argumentar que “ellos no representan a las estructuras de la izquierda y de los perredistas, ya se acomodaron con diputaciones plurinominales, pero no tienen ni siquiera la atención de ver a la militancia”, denunció el aspirante a candidato a diputado por el Distrito VI.

Local 15 días después incorporan a coordinadora del PRD a la JCCP

Refirió que “la mega alianza que venden los dirigentes actuales no representa a la izquierda, no nos toman la llamada, no nos convocan, ¿qué nos dan a entender?, mientras ellos se toman fotos en los medios, a nosotros no nos dan el lugar”.

Agregó que el plazo para su registro vence este 25 de marzo, a las 23:59 de la noche, pero “a nosotros no nos han informado sobre ellos”, explicó el precandidato originario del municipio de Totolac.

Por último, refirió que en el documento girado a Julio César Pérez González se solicita la información pronta a la dirigencia del PRD, con atención al secretario de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas, Erick Arias Jiménez, con copia al ITE para su conocimiento, con el fin de que no sean vulnerados sus derechos político-electorales.

El registro para diputados locales vence a las 23:59 horas de este 25 de marzo.

Campañas en tiempos de pandemia, un reto



Conoce más ➡ https://t.co/JiL3FpPBaM#Elecciones2021 pic.twitter.com/QABpw6AqBN — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 16, 2021

Continúa leyendo: