Exigen con marcha despenalizar aborto en Tlaxcala

¡Aborto legal ya! fue la exigencia de decenas de mujeres la tarde de ayer, cuando marcharon por calles principales de la capital en conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Al emitir su pronunciamiento frente a Palacio Legislativo, integrantes de la asociación Mujeres Organizadas en Tlaxcala hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la sociedad civil a reivindicar la maternidad, para que sea libre, elegida y consciente.

Decenas de mujeres marcharon por calles principales de la capital en conmemoración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe/ Karla Muñetón

Ahí, una de sus principales demandas fue dirigida a los diputados locales, a quienes les solicitaron sacar de la congeladora las iniciativas presentadas en favor de legislar por el derecho a decidir de las mujeres, y aprobar a la brevedad la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Al destacar que la entidad existen siete clínicas que practican abortos de manera clandestina, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres, aseveraron que la penalización del aborto vulnera derechos humanos fundamentales y agravan la situación social. “Imposibilita la aplicación de la maternidad deseada y al acceso a la salud sexual y reproductiva, además que implica el control y el dominio patriarcal sobre nuestros cuerpos y nuestras conciencias”, señaló la encargada de pronunciarse.

LA MARCHA PACÍFICA

Ayer, al entonar diversos cantos en los que aseguraron que hay un sistema patriarcal que les impide acceder al aborto legal de forma voluntaria, colectivos feministas marcharon de forma pacífica por calles principales de la capital.

Exigimos el derecho a poder decidir individualmente sobre nuestros cuerpos”, “Será ley en Tlaxcala”, “Nosotras parimos, nosotras decidimos,y “una vida no se salva solo al dejarla nacer”, fueron algunas de las expresiones plasmadas en pancartas y cartulinas.

El contingente de mujeres partió de las Escalinatas de los Héroes, avanzó por calles principales de la capital y al llegar al Congreso local hizo un alto para criticar no solo que en Tlaxcala no se pueda interrumpir de forma segura un embarazo de forma voluntaria, sino que las autoridades no sean capaces de esclarecer las desapariciones de personas y castigar a los feminicidas.

En la puerta principal de Palacio Legislativo colocaron pañuelos verdes en el que escribieron “aborto legal ¡ya!”, para después entonar “Canción sin miedo”, melodía considerada un himno feminista mexicano.

