Exigen docentes en telesecundaria de Lázaro Cárdenas

Debido a la falta de docentes, padres de familia de la telesecundaria Lázaro Cárdenas, ubicada en ese municipio, cerraron desde temprana hora de ayer las instalaciones como medida de presión para que las autoridades educativas atiendan la demanda y regularicen la cobertura de maestros en la institución, lo que dejó sin actividades a más de 50 alumnos, quienes recibieron por una media hora actividades afuera del colegio.

Local Se reúnen directores del Cobat

Lo anterior, acusaron, debido a que desde el regreso del periodo vacacional los alumnos carecen de los docentes de segundo año, y aunque acudieron a la Secretaría de Educación Pública del Estado en días pasados, la dependencia les aseguró que el lunes ya se presentarían los maestros, algo que no ha sucedido.

¿Piensas escalar la Malinche? Esto es lo que debes saber antes de emprender el viaje



Aquí la nota completa➡ https://t.co/5cM6dHfzCh #Montañismo #DobleVía pic.twitter.com/OHwaq3Xstq — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 20, 2020

3 Docentes necesitan en la escuela telesecundaria.

necesitan en la escuela telesecundaria. 50 Alumnos se quedaron sin actividades académicas.

Local Poco viable dar clases de náhuatl: Florentino Domínguez

Eso sí, reconocieron la disposición de los profesores que hasta la fecha se habían hecho cargo de sus hijos, pero exigieron que llegue el personal para evitar que los otros desvíen sus enseñanzas de los demás grupos por atender a todos.

Por ello, advirtieron que de no ser cubiertas las plazas restantes, la escuela permanecerá cerrada y los alumnos sin clases, de ahí que hicieron un enérgico llamado al titular de la Sepe, Florentino Domínguez Ordóñez, para que dé una pronta solución al problema, ya que de no hacer no permitirán el acceso a la institución a los docentes y alumnos.

Por otro lado, al ver la exigencia de los paterfamilias, el director de la escuela, Erik Ladislao Blanca Vivas, tomó la decisión de que los estudiantes se retiraran a sus hogares hasta que hubiera una respuesta por parte de las autoridades, aunque los docentes y él permanecieron en el lugar para cumplir con su horario.

Continúa leyendo:

Local Entrega el Cobat 150 butacas al plantel 04

Local Recomienda Sepe cambiar horario de actividad física