Exigen familiares esclarecer la muerte de policía Antonio Hernández

Familiares de Antonio Hernández Portillo, quien fue golpeado el pasado nueve de abril por un grupo de personas en la Sección Quinta de Zacatelco y tras las heridas feneció 12 días después, exigieron el esclarecimiento del hecho violento, en el que también falleció otro de sus compañeros y uno más sobrevivió.

Local La muerte de dos policías duele a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: Alberto Perea Marrufo

La familia sostuvo que viven con daños emocionales por la forma en que murió el director de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y lo único que piden es que el acto no quede impune.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

El pasado domingo, en la capilla de Xochicalco, Sección Tercera de Zacatelco, donde viven consanguíneos maternos del extinto policía, llevaron a cabo una misa en su memoria; en la eucaristía mantuvieron tristeza, impotencia y frustración, entre lágrimas y dolor.

Local Dejó seis hijos en la orfandad el segundo policía fallecido tras la golpiza propinada por pobladores de Zacatelco

Una de sus primas, María N. comentó que el sentir es de molestia y en medio de la confusión esperan conocer la versión precisa de los hechos violentos de aquel nueve de abril. Sostuvo que deben haber evidencias contundentes de lo ocurrido, ya que en la plazuela de Xitototla hay una cámara del C5.

Refirió que la familia Portillo, de la Sección Tercera de Xochicalco, es grande y viven afectados emocionalmente por lo acontecido en contra de su primo, que sus orígenes son el barrio de Capula. María N. recordó que todavía el año pasado, su primo estuvo en el sepelio de su abuela materna, “él nunca se alejó de nosotros, jugaba futbol, cada semana con los primos, cada domingo, su uniforme era del Atlas, le iba al Atlas, cuando estaba hospitalizado sus amigos de Zacatelco lo fueron a visitar”.

No te pierdas:➡️ Dejó seis hijos en la orfandad el segundo policía fallecido tras la golpiza propinada por pobladores de Zacatelco

Añadió que estuvo en contacto con primos, tíos y hermanos de Zacatelco, “le gustaba su trabajo en seguridad pública, como Policía de Investigación; conservó una foto cuando dio una plática de seguridad, trabajaba en el gobierno municipal de Lorena Cuéllar y en ese entonces en Zacatelco estaba como alcalde Francisco Román Sánchez”.

Mencionó que en diciembre de 2023 publicó en sus redes lo que era para él ser policía, “siempre publicaba recomendaciones de seguridad, cómo evitar robo de autos, de tener cuidado al salir de vacaciones, siempre ocupado y preocupado por la seguridad. Fue un policía por vocación”.

CONFUSIÓN POR VERSIONES NO CONFIRMADAS

Lee también:➡️ La muerte de dos policías duele a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: Alberto Perea Marrufo

Policiaca ¡Última Hora! Muere segundo policía agredido hace 12 días por pobladores de Zacatelco

María N. comentó que mucho han hablado en redes sociales sobre el linchamiento de su familiar, “en un primer momento empezaron a publicar que los policías eran cómplices de los ladrones, que por eso les habían pegado, eran versiones falsas, que confundieron en su momento, los que lo golpearon no van a decir qué pasó, él gritaba y pedía ayuda a sus compañeros, decía díganles quien soy, soy de Zacatelco, pero nadie le ayudó”.

Enfatizó que entre la desgracia “lo cierto, que tardaron dos horas en sacarlo, estaba inconsciente, eso le pudo costar la vida”. Ante ello, refirió la joven zacatelquense que están en espera de que la Procuraduría General de Justicia del Estado informe la versión precisa de lo ocurrido.

Subrayó que hay señalamientos en Zacatelco de que se fueron cuatro de los atacantes de Antonio a Estados Unidos, “son los que le pegaron, saben lo que hicieron”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cuestionó que “todos los involucrados se hicieron y se hacen tontos, no hay un avance, no hay detenidos, tenía que ser inmediato, no era cualquier policía Antonio, tenía un importante cargo a nivel estatal”.

RESPONSABLES

Policiaca [Actualización] Tras 12 días hospitalizado, muere segundo policía agredido en Zacatelco

María N. señaló que en la muerte del director de Investigación de la SSC hay culpables y responsables, y la pregunta que se hacen es dónde estaba Javier Mendieta Mendieta, director de seguridad municipal y el presidente Hildeberto Pérez Álvarez, “tienen responsabilidades y habrán de asumirlas”.

Te puede interesar:➡️ Honrarán con justicia a jefe policiaco caído, dicen autoridades de Tlaxcala tras deceso de Antonio Hernández Portillo

Lamentó que hoy día las leyes no las apliquen como debe ser, y los delincuentes quedan libres por no existir pruebas contundentes de sus ilícitos.

“Aquí a nosotros nos queda un resentimiento con esa comunidad, cuando vaya a esa sección preguntaré quién le pegó a Antonio, quiénes le dieron los batazos, sabemos que hay testigos y quedaron mal emocionalmente por lo que estaba pasando”, concluyó.

QUEJA

Entérate:➡️ [Actualización] Tras 12 días hospitalizado, muere segundo policía agredido en Zacatelco

La familia de Hernández Portillo cuestionó que los políticos han omitido hablar del tema de su muerte, salvo dos diputados que pidieron la desaparición del ayuntamiento y aplicar juicio político al alcalde.