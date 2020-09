Exigen justicia para Antonio, el mariachi atropellado en la Vía Corta

Familiares y amigos de Antonio Tlapale, el mariachi que falleció al ser atropellado en la Vía Corta, exigieron se haga justicia y su muerte no quede impune.

Con una marcha pacífica que partió de la capilla de Acxotla del Río, en San Juan Totolac, y que avanzó por calles principales de la capital, lamentaron que José N., el probable responsable de arrebatarle la vida, esté libre tras haber pagado una fianza.

Foto: Karla Muñetón

Al grito de "justicia", la viuda de Antonio Tlapale encabezó la marcha en la que solicitaron cárcel para el presunto responsable, en una manifestación en la que mostraron pancartas con mensajes de "justicia para Antonio", "la justicia no consiste en darles a todos por igual, si no a cada quien lo que se merece" y "no más corrupción".

Foto: Karla Muñetón

Sobre la calle Diego Muñoz Camargo el grupo de manifestantes hizo un alto mientras el mariachi "Perla de Tlaxcala" entonó algunas melodías.

Después, acompañados de la música, los amigos y familiares de Antonio avanzaron a Palacio de Gobierno en donde, una vez más, clamaron justicia para quien perdió la vida en busca del sustento diario y en medio de una dura crisis económica por la pandemia de la Covid-19.

Foto: Karla Muñetón

"No a la corrupción" y "justicia" fueron palabras que sonaron varias veces junto con canciones interpretadas por los compañeros del "El Chespi".

La muerte de Antonio ocurrió en el municipio de La Magdalena Tlaltelulco, cuando el conductor de una camioneta particular marca Nissan, tipo Kicks activó su reversa y lo empujó hacia la carretera Vía Corta, pero en ese momento un tráiler que transitaba lo pasó a atropellar.

Empero, un Juez de Control del Poder Judicial de Tlaxcala determinó que José N., el probable responsable de arrebatarle la vida a un mariachi en La Magdalena Tlaltelulco, puede continuar su procedimiento en libertad, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó prisión preventiva justificada.

